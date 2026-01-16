Азис: Предстои промяна в моя живот!

Тук е хубаво! Предстои промяна в моя живот. Това написа певецът Азис в социалните мрежи, който в момента е в САЩ.

"Мислех, че на 50г., нищо не може да ме изненада, но… Никога не се заричай.Любовта движи вселената, а ние сме прашинки в нея", загатна Азис и описа средата около себе си и начина на живот.

"Разминавам се с роботи по улиците, мъжете се разхождат хванати за ръце, полицейски коли са изрисувани със знамето на дъгата, кученца биват возени в детски колички като истински бебета и са допускани абсолютно навсякъде.Тук хората живеят в бъдещето!"