Бивша приятелка на Григор търси обезщетение от 5 млн. евро от жена заради тормоз

Румънската актриса и модел Мадалина Геня, бивша приятелка на българската звезда на тениса Григор Димитров, е била тормозена в продължение на години от румънка в социалните мрежи. Прокурорите в Италия, където живее Мадалина, сега искат две години затвор за жената, която е тормозила актрисата, а Геня търси 5 милиона евро обезщетение.

Мадалина Геня разказва как въпросната жена ѝ е изпратила десетки заплашителни съобщения в социалните мрежи, придружени с емоционално заредени изображения, съобщава Digi24. Това уплашило актрисата и я накарало да не излиза от дома си известно време. Сега тя иска обезщетение от 5 милиона евро. Делото приключи по-рано тази седмица и се очаква присъдата през февруари.

Мадалина Геня е в това положение повече от десет години, защото първите заплахи от румънката, която я тормозила, са се появили след като Мадалина участва във филма "Младост", режисиран от Паоло Сорентино. Едва след като Мадалина Геня подала жалба за тормоз и призовала властите за разследване, тя научила, че зад агресивния акаунт стои 45-годишна румънка, живееща също в Италия. Румънката, обвинена в тормоз, отрече обвиненията, а адвокатът ѝ заяви, че някой е откраднал самоличността ѝ.

Мадалина Геня и Григор Димитров

В края на 2023 година младата жена, смятана за "най-красивата румънка", изтри от социалните си мрежи всички снимки с първата ни ракета в тениса Григор Димитров и хората веднага предположиха, че малко преди това се е състояла и раздялата им. По-късно сценарият, който много хора предполагаха, беше потвърден от световноизвестния модел Мадалина Геня.

Тя е не само модел, но и холивудска актриса и бизнесдама. Но преди всичко тя е майка на 6-годишно момиченце и всичко това я е накарало да се откаже от връзката си с Димитров, написаха тогава румънските медии.

"Може би сега е моментът да изясним, че с Григор решихме да се разделим. Моля, уважавайте личното ни пространство и не вярвайте на това, което четете в медиите. Аз съм много благодарна за времето, което прекарахме заедно през последните 6 години, както като приятели, така и като двойка. Поради натоварения график, участията и отговорностите в живота ни, това беше най-добрият начин да продължим", изповяда се Геня в история, публикувана в официалния си Instagram профил.

Мадалина беше провокирана от свой фен по време на дискусия с въпроса: "Вашият мъж тенисист ли е?" Моделът предпочете да даде писмен отговор, въпреки че дебатираше с почитателите си доста дълго във видео чат, в който показа дъщеря си и обясни, че писането на домашни с нея е любимото време и на двете.