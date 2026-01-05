Актрисата Йоанна Темелкова обяви края на кариерата си

Актрисата Йоанна Темелкова обяви, че напуска актьорската професия след 17 години активна работа на сцената и екрана.

В емоционално послание към своите последователи тя споделя, че решението е взето „с любов и спокойствие“, а новата година ще бъде начало на различен, по-личен път.

Темелкова е позната от множество театрални роли и телевизионни продукции. Тя не разкрива подробности около това защо е взела крайното решение да се раздели с любимата си професия, която до скоро смяташе за свое призвание.

Феновете ще я гледат последно в предстоящия шести сезон на хитовата кримка "Под прикритие", където Темелкова играе Ния, дъщерята на мафиота Джаро.