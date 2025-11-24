Бриджит Бардо отново е в болница

Тя е в лечебното заведение от около 10 дни

Френската актриса Бриджит Бардо отново е хоспитализирана в Тулон, съобщи в понеделник вестник Var-Matin, позовавайки се на източници. Тя е в болницата от около десет дни.

През октомври Nice-Matin съобщи, че актрисата е прекарала три седмици в частна болница в Тулон, където е претърпяла операция за сериозно заболяване, без конкретното заболяване да бъде разкрито.

„Още един болничен престой за Бриджит Бардо… Пламенната активистка за правата на животните пристигна в болница „Сен Жан“ в Тулон преди около десет дни, където остава хоспитализирана“, пише Var-Matin.