Красива и талантлива - българка покори Италия с песента си

Българската сензация от италианския X-Factor – EL MA (Елмира Маринова) – направи своя дългоочакван дебют на италиански език с новия сингъл "Julie", който вече звучи в радиоефира на Италия.

След участията си в престижни формати като Battiti Live, Summer Festival на Radio 105 и Capodanno in musica по Canale 5, младата певица сбъдва мечтата си да пее на езика, който обича.

„Julie“ е песен, която разказва за лято на страст, тайни и разбити обещания – история, ухаеща на море и пълнолуние.

Журито на всички популярни музикални формати в Италия харесва Елмира. Мнозина я наричат българската Дуа Липа заради поразителната прилика в гласа.

EL MA е само на 18 години, но вече има над 15 авторски песни, включително съвместна работа с един от авторите на Kanye West (Ye). След победата си на Европейския шампионат по сценични изкуства в Рим през 2023 г., тя продължава да гради впечатляваща международна кариера, обединявайки българския талант и италианската музикална култура.

Нейната откривателка е Дарияна Куманова, която изгради впечатляваща международна кариера в Италия като джаз певица, цигулар, композитор и музикален педагог. Куманова е завършила Националната музикална академия по пеене и цигулка, а след това специализира история на изкуството в Италия.

От 2011 г. е доцент в Академията на Санремо и става една от най-младите жени диригенти на фестивала, четвъртата в неговата над 70-годишна история.

Тя управлява собствено музикално училище и студио в Милано, в което подготвя млади таланти и развива артистични проекти с известни италиански продуценти.

Куманова работи с популярни имена като Мауро Пагани, Николо Фраджиле и е автор на песен от саундтрака на филма „Сибирско възпитание“, носител на награда „Давид ди Донатело“.

Елмира със своя прекрасен ментор - Дарияна Куманова.