Легендата на българския футбол Христо Стоичков претърпя операция на рамото. Носителят на „Златната топка“ съобщи това в социалните мрежи и благодари на медицинския екип, извършил интервенцията.

"Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти.

Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми. Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят", написа Стоичков в социалните мрежи.