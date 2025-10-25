Лео Бианки: Давам хляб на 100 български семейства

Не липсват мераклий, опитващи се да забогатеят на гърба на топ готвача

Колоритният готвач Лео Бианки предизвика фурор в мрежата след като се показа на снимка с насинено око. Веднага заваляха предположения дали италианецът не се е сбил с някой или не се е ударил, а най-смелите клоняха към съпругата му, която го бушонирала. Но никоя от тези версии не се оказа вярна. Самият Лео Бианки обясни как се е „сдобил с насинено око“.

„Обзалагам се, че първото нещо, което са си помислили много хора е, че са ме натупали недоволни клиенти, или съм получил кроше от готвачите ми, защото съм решил да си тръгна по-рано от работа. А може пък и жена ми, да ме е бушонирала“, разсъждава Лео с типичното си чувство за самоирония. Но нито едно от тези предположения не е вярно. Истината е, че Бианки получил удар с лакът в окото си докато играел футбол с приятели в Драгалевци. Там готвачът рита от 11 години и ударът му нанесъл един играч от противниковия отбор, с когото са близки от дълго време. „Не го направи умишлено, а и ми се извини“, обясни конфузната ситуация хай кулинарят. Той сподели още, че често получава контузии след играта на мач, но досега не е имал такава в лицето.

Тимът, с който Лео рита всяка седмица, е сформиран по негова идея и носи името „Отбор на сърцето“. Често привличат и известни личности, за да играят за благотворителни каузи. Съпругата му Лучия смята, че е време да се откаже от футбола, но Лео е категоричен, че спортът е единственото нещо, което му помага да се разтовари от стреса.

Лео и Лучия са една от малкото светски двойки, които стоят далеч от скандалите и жълтите новини. Двамата са заедно повече от 20 години и имат две прекрасни момченца – близнаците Матия и Николо. Миналото лято чаровният шеф готвач и неговата любима официално сключиха брак. Те вдигнаха сватба в типично италиански стил в приказен замък близо до родния град на Лео – Фалконара Маритима.

Майсторът на пицата разкрива, че тайната на щастливото им съжителство са искрените разговори и липсата на лъжи. Вече 21 години те си казват всичко без заобикалки, а ако възникне проблем веднага го решават заедно. Сядат на масата, говорят открито и в случай, че някои е сгрешил, скланя глава и се извинява. Няма гордост, или стремеж за надмощие и контрол над другия. Винаги си прощават и продължават напред.

А когато възникват все пак някакви спорове, обикновено са свързани с работата. „Имаме различни заведения и сме си разделили задълженията. Аз отговарям за кухнята, а Лучия за салона. И ако тя се набърка в менюто или в приготвянето на храната, аз реагирам с недоволство. Същото важи и за мен когато се намеся относно интериора, обзавеждането или приборите тя ми затварям устата“, шегува се топ готвачът.

За децата и тяхното възпитание нямат противоречия и винаги се подкрепят. Ако Лео им направи забележка, Лучия не ги защитава, напротив застава зад неговото мнение, защото целта и на двамата е да отгледат умни и възпитани деца. „Момчетата са прекрасни и няма нужда от сериозна родителска намеса. Изключително съм горд с постиженията на Матия и Николо. Единият е по-артистичен, а другият лесно учи езици, затова посещават различни училища“, обяснява гордият татко.

Лео и Лучия вдигнаха пищна италианска сватба миналото лято.

Самият Лео се отказва от ученето когато е на 15. Откровено признава, че не би му се понравило ако близнаците направят такава необмислена постъпка. „Аз не крия от децата ми, че нямам образование. Не се гордея с това и го приемам като една от грешките ми в живота, но благодарение на нея съм си взел поука“, обяснява Лео. И ако като млад търси свободата и самоизявата, то сега се опитва да навакса пропуснатото в училището и се концентрира върху трупането на знания. Пътува постоянно, за да се учи и да развива уменията си в готварската професия.

Лео обаче е убеден, че без съпругата му Лучия, не би постигнал нищо в живота. „Тя е жената, която ме направи това, което съм. Ако не беше Лучия, сега щях да съм в Италия един обикновен готвач, и никой нямаше да ме познава. Щях да работя за друг, а не да притежавам собствен бизнес. Тя отлично знае какво иска и как да го постигне. Аз без нея съм като кола без двигател, а тя без мен е като автомобил без гуми. Единият без другият не може да съществува“, признава италианецът.

Но успехът си има и своята цена, а в случая на Лео и Лучия това е липсата на свободно време. Затова използват всеки удобен момент за почивки и пътувания. Често посещават с децата други държави. „Аз не пия, не пуша и не се дрогирам. Единствената ми радост са пътуванията и запознанствата с други култури“, споделя чаровният Лео.

Зад симпатичната фасада на татуиран пицар се крие едно чувствително и смело момче, което често яде шамари от живота. Освен загубите на роднините, много му тежи когато някои се опитва да му спъва бизнеса. „Често идват при мен собственици на даден обект, който ползвам под наем и започват да ми извиват ръцете като вдигат цената, или искат да ми стават съдружници. Това не го приемам. Аз работя тук от 20 години, давам хляб на над 100 български семейства, плащам данъци. А отсреща вместо „Евала“, получавам удари по кокалчетата“, възмущава се кулинарният корифей.

Лео е имал уникалната възможност да готви лично за британската суперзвезда Роби Уилямс по време на престой на певеца у нас за снимки на реклама. В неговите ресторанти са похапвали и големите звезди на тениса Григор Димитров и Новак Джокович. Мечтата на Бианки обаче е да забърка една сочна паста на Силвестър Сталоун. „Той е много близък до мен като темперамент и бих му предложил към пастата допълнително хляб, за да си топва. Със сигурност ще си оближе пръстите“, убеден е готвачът, който от години е част от родната артистична сцена и кулинарния бизнес. И макар да живее в България повече от 20 години Лео така и не е заобичал свинското със зеле, сърмите и шкембе чорбата. Но пък замезва люта ракия с шопска салата и хапва баница със сирене. Лошо момче в своето детство, младеж, преминал през трудности и обрати, днес Бианки е модел за подражание – баща, съпруг, работодател, човек, заставащ зад смислени каузи.