Лаймска болест, депресия и тревожност мъчат супермодела Бела Хадид

Зад ангелското лице на супермодела Бела Хадид се крият непрестанните ѝ битки със здравословното и психическо състояние. Години наред тя се бори с депресия, тревожност и лаймска болест. Често се озовава в лечебни заведения, където остава прикована на легло с дни и седмици.

Въпреки трудностите Бела събра сили и изненадващо се появи на подиума в модното шоу на Victoria’s Secret, което се проведе снощи, 15 октомври, в Ню Йорк.

28-годишната Хадид дефилира в зашеметяваща червена визия, съчетавайки комплект бельо с червен плащ, който играеше ролята на криле. Коремните ѝ мускули също бяха ясно подчертани.

Преди по-малко от месец нейната майка Йоланда направи емоционална изповед в социалните мрежи и дори си позволи да публикува кадри от болницата, в която лежи дъщеря ѝ.

Още преди да стане пълнолетна Бела влиза в света на възрастните в неравна битка с различни болести и състояния. На снимката: заедно с майка си Йоланда при последния си престой в болница през септември.

На една от снимките ясно личи, че по лицето ѝ се стичат сълзи. От 2013 г. насам красавицата се бори с усложненията на лаймската болест, която на практика няма лечение.

Дълго време тя избягваше да коментира депресията и тревожността си, но после реши, че проблемът не бива да се замита под килима, а да се говори за психичното здраве открито и без срам.

По повод Световния ден на психичното здраве (10 октомври), тя сподели емоционално послание в социалните мрежи, в което разкри:

„Нещо, което нося със себе си от много години, е тежестта на тревожността и депресията. Понякога се усеща като всепоглъщащо, парализиращо и невидимо за външния свят".

Тя признава, че често плаче още преди денят да е започнал, чудейки се защо умът ѝ е толкова натежал, когато всичко наоколо изглежда светло и красиво.

Мъчните признания на нейната майка Йоланда също трогнаха милиони хора по света:

"Както може да си представите, да гледам детето си, страдайки в тишина, разкъсва най-дълбокото усещане за безнадежност в мен. Невидимото увреждане, което причинява хроничната неврологична лаймска болест, е трудно за обяснение и разбиране от когото и да било. На моята прекрасна Белита: Ти си неуморна и смела. Никое дете не трябва да страда така. Тази болест ни повали и унищожи. Възхищавам се на твоята храброст и на желанието ти да продължиш да се бориш за здраве, въпреки провалените протоколи и безбройните препятствия, които си преживяла. Толкова се гордея с борбеността ти. Не си сама - обещавам да бъда до теб на всяка крачка, независимо колко време ще отнеме", написа майка ѝ в средата на септември.