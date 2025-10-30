Кристина Димитрова с трогателни думи за покойния си бивш съпруг Иван Тенев

Още по темата: In memoriam: Отиде си Иван Тенев 30.10.2025 10:24

Певицата Кристина Димитрова, която е и бивша съпруга на Иван Тенев, написа прочувствени слова за него в социалните мрежи.

"Труд news" припомня, че по-рано днес, 30 октомври, стана ясно, че журналистът, художник и общественик е починал. Въпреки, че бяха разделени от години, двамата ги свързваше дълбоко уважение и приятелство.

Димитрова разкрива, че Тенев е издъхнал след 2-годишна тиха и неравна битка с болест. Последните две седмици той е прекарал в столичната ВМА. Въпреки положените лекарски грижи той е издъхнал.

"Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих. С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА , си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа.

Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най - красивите текстове на песни. Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство. Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат. Почивай в светлина, Иване.

Небето вече има своя поет. Ще те помним с обич и благодарност".



Писмото е подписано от Кристина Димитрова и Димитър Тенев - техния син.