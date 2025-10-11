Ана-Шермин не се дава на съперничките

Най-одумваната мома в „Ергенът“ е променила коренно визията си

От няколко седмици интригата в “Ергенът: Любов в рая” се върти около Ана-Шермин, модел и инфлуенсър, у която се оказва, че нищо не е истинско - дори и името. Тя се казва Анифе Метушева и е от Ловеч. Там живее до 10-ата си година, след което заминава за Израел, понеже майка є се омъжва повторно за евреин, който иначе също е роден в България.

В Израел Ана живее 18 години, учи и започва да си прави пластични корекции. Тя признава само за някои от тях - две на носа, подчертаване на скулите, устни и брадичка. За гърдите си твърди, че са естествени, в което зрителите на любовното риалити силно се усъмниха. Моделката подчертава, че тежи 48 кг при ръст 1,60 м и “кръстчето” є е 56 см, което смята за свое основно достойнство. Както и владеенето на пет езика: български, руски, турски, иврит и английски, на което мнозина също не повярваха и предположиха, че знае по няколко изречения на битово ниво.

Анифе преди корекциите.

Във фейсбук бързо-бързо се появиха снимки на Ана-Шермин от периода преди корекциите. На тях моделката е с тъмна коса и доста по-естествена визия. “И пак съм красива, с малък нос и хубави устни”, коментира тя със самочувствие. Снимките моделката пази в профила си, който поддържа под името Ани Бурачек - още едно чуждо име, фамилия на бивше нейно гадже руснак, с когото имала връзка 6 години.

Въобще въпросът с имената и идентичността на Анифе-Ана е доста сложен. Към тях можем да прибавим и съчинения от нея псевдоним Шермин. В края на краищата всички те искат едно и също - “олд мъни” милионер, който да дава по 20 хилядарки на месец...