Симона Петрова-Mona: Българите загубиха революционния си дух

Певицата спечели наградата “Жена на годината” в категория “Музика”

След като беше сред номинираните за престижното отличие “Жена на годината” на списание Grazia Bulgaria, младата певица Mona вече държи в ръцете си и самата статуетка. Изпълнителката беше отличена в категория “Музика”, а наградата є беше връчена лично от Роби - артистът, с когото тя споделя върховете на родните класации с песента “Мале”. С тази награда Mona затвърждава позицията си като едно от най-вдъхновяващите нови лица на българската музикална сцена.

Симона Петрова - Mona се занимава с музика от 8 годишна. Първоначално ходи на уроци по народно пеене, а след това и по пиано. Участва в множество фолклорни конкурси и винаги печели големите награди. От около година младата певица си проправя нов път, в който изгражда напълно различен стил музика, както тя самата го нарича “Джензи фолклор.” Изпълнителката придава модерна визия на народните песни, а целта є е те да достигнат до нейните връстници от поколението Z. “Младите хора днес слушат много некачествена музика. Затова реших да вкарам фолклора в съзнанието им. Според мен той възпитава, дава ни сведения за нашето минало, а всеки човек трябва да уважава културата и корените си”, убедена е Mona.

Тя описва своето поколение като много иновативни, пробивни и хитри. Хора, които умеят да заобикалят разни обстоятелства и да се справят с динамиката на бързоразвиващото се време и новите тенденции. Според нея единственият минус на младите днес е, че не са толкова работливи и амбициозни. “Надявам се да имаме повече стимул да работим, за да можем да живеем един по-добър живот”, казва Mona, която се стреми да прави песни не само за забавление. Опитва се чрез творчеството си да накара публиката да чувства, да мисли и да помни.

Българската фолклорна песен си проправя път към сърцето на Симона, когато тя е съвсем малка, и остава там завинаги. Спомня си още като дете, седейки в двора на кюстендилското село Багренци, как нейната прабаба често є пее докато чисти боб в шарената си престилка. “В съзнанието ми се е запечатала песента “Пиленце пее” на Надка Караджова. Прабаба ми имаше висок, пробивен глас и когато го чуех просто настръхвах”, разказва младата изпълнителка.

За себе си Mona признава, че е човек със силно революционен дух и вярва, че може да повлияе на хората от нейното поколение и да им покаже, че всичко зависи от тях самите. За жалост обаче, според певицата българите са загубили революционния си дух и не се стремят към промяна. Затова тя лично се захваща с една интересна социална кауза, правейки творчеството си достъпно за повече любители на песните, защото вярва, че музиката е най-универсалното средство за комуникация. “Всеки заслужава да чуе, или поне да разбере текста. И затова правя жестов превод в клиповете на моите песни. Видеото на “Сила” е първото такова изпълнение. За глухите хора, това означава много и те са признателни, че съм помислила за тях”, обяснява певицата.

Според Симона българският народ в момента е много разединен, но тя е убедена, че фолклорът може да ни помогне, защото носи чиста енергия, предадена ни от нашите предци. “Навремето хората не са били толкова обременени и когато са пеели народните песни, са ги изпълнявали с най-чистата си душа и с най-голямата си любов. Тази енергия има потенциал да бъде предавана поколения наред и ако аз мога по някакъв начин да помогна за това, ще бъда най-щастливия човек на света”, казва изпълнителката.

От 15 годишна възраст Симона Петрова е част от хор “Ваня Монева”, чието изпълнение звучи в саундтрака към световния кино хит “Аватар”. Предстой да чуем магичните гласове на певиците от този хор и в продължението на филма, който ще излезе през декември. “Това е един опит, който не може да вземеш от друго място, а многогласното пеене, което изпълняваме в хора на “Ваня Монева” е истинска сила, която е като магия”, споделя певицата.

Дори когато не е под светлините на прожекторите Симона не спира да твори. В свободното си време тя пише текстове за своите песни, свири на пиано и рисува. Определя себе си като домошар и обича да прекарва време със семейството си. Разхожда се сред природата и чете. Няма гадже, защото не є остава време, а и все още не се е появил правилният кандидат. Но би я впечатлил интелигентен човек, тъй като Mona обича да води смислени разговори. Не си пада по празните приказки. “Повечето хора не разбират начина ми на живот. Аз работя по концерти и в заведения. Имам много фенове, някои от които са доста напористи. Затова човекът до мен трябва да ме подкрепя, а не да проявява ревност и да ми налага забрани. Един артист няма нужда от рамки и ограничения, за да може активно да твори”, категорична е младата жена.

Едва на 21 години Симона Петрова-Mona вече има забележителна музикална кариера. Със своите песни тя се стреми да модернизира нашия фолклор, за да стигне до сърцата на младите хора. По думите є българите трябва да се гордеят с всичко, което имат. “В момента сме големи хейтъри и ценим само чуждото. Време е да осъзнаем, какъв късмет имаме да живеем на това прекрасно място. Ние сме качествени хора, правим качествено изкуство, но все още не го оценяваме. Трябва да започнем да говорим за България с уважение и ще бъда много щастлива ако мога да допринеса за това чрез моята музика”, завършва с оптимизъм певицата, а в гласа є се усеща цяла лавина от категоричност, оставяща те с усещането, че няма какво да я спре.