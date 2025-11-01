Мария Игнатова и Нойзи не са разведени

Отпразнуваха “ленена сватба” едновременно с рождения й ден

Слуховете, че Мария Игнатова и мъжът й, журналистът и писател Ивайло (Нойзи) Цветков, са се развели, се оказаха силно преувеличени. Двамата продължават да са семейство и отпразнуваха четвъртата годишнина от сватбата си - т. нар. “ленена сватба”, едновременно с рождения ден на блондинката. Тя получи внушителен букет от червени рози - символ на дълбока любов, страст и възхищение, и побърза да сподели снимка в социалните мрежи. С това даде недвусмислен отговор на зложелателите.

Слуховете за раздялата на популярната водеща и журналиста плъзнаха, след като той бе заловен да шофира пиян и го заля вълната на общественото порицание. През ноември 2023 г. Нойзи беше спрян от полицията на Околовръстния път в София и дрегерът показа 2,12 промила алкохол в издишания въздух, а кръвната му проба по-късно отчете дори по-висока концентрация - 2,52 промила. Съдът му даде 10 месеца условна присъда, както и отнемане на шофьорската книжка за срок от една година и два месеца, но не му конфискува автомобила, както се случи на други пили шофьори. Тъкмо това породи недоволството срещу “привилегирования” нарушител.

Мария се отдръпна от него, говореше се дори, че го е изгонила от къщата си в Драгалевци, но по-късно реши да му даде втори шанс. Поучителното от този инцидент е, че Цветков чувствително е намалил алкохола и вече не сяда пил зад волана. За разлика от съпруга си, Мария винаги се е старала да живее здравословно. На това се дължи перфектният й външен вид. Няма друг начин, ако искаш да си известно телевизионно и рекламно лице и да се изявяваш като инфлуенсър.