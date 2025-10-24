Деси Стоянова: Огледайте се в "праведните" около себе си, ще откриете предатели

Имам носталгия към "Преди обед", но съм сигурна, че взех правилното решение да си тръгна

Дългогодишната водеща на "Преди обед" Десислава Стоянова, която напусна предаването и се отдаде на нови начинания, направи лична изповед за предателствата в живота си. Тя седна на стола, но за първи път не като водещ, а като гост на Петър Дочев.

В момента Стоянова е лице на студийната част в „Traitors: Игра на предатели - Маските падат“. В духа на риалитито тя реши да говори от личен опит за предателствата в реалния живот.

"Имам един много ярък пример в живота си за човек, на когото съм имала безрезервно доверие. Към него бях безкрайно лоялна дълги години. Накрая се оказа безкрайно недостоен за това доверие. Човек, способен да те гледа в очите, и да те лъже. Да ти казва едно, а съвсем друго в гърба. Да изглежда безкрайно добронамерен и доброжелателен, а в действителност да се вълнува само от собствения си интерес. И аз като много хора съдя за околните по себе си... Много съм честна, директна и открита, дори с цената да създам дискомфорт на човека срещу себе си. Затова имах наивността да презюмирам, че всички са като мен, включително и този въпросен човек. Хубавото е, че той беше в работната ми среда, защото аз така и никога не го допуснах в личната ми. Той беше авторитет за мен. Но и много добър урок. Научих, че дори да си открит и честен, съвсем не означава, че другите са такива. Затова е добре хората да се огледат в "праведните" около себе си, току-виж открият предатели до себе си", коментира Стоянова, без да уточнява кой визира.

След напускането си на "Преди обед" Стоянова започва да провежда курсове и обучения, свързани с медийна комуникация и личностно развитие. Тя остава близка с бившия си екип, но се фокусира върху нови форми на работа с аудиторията.

През август Стоянова навърши 50 години. "Не мога да ти дам повече от 40", поласка я Дочев, с когото заедно водеха "Преди обед" след напускането на Сашо Кадиев.