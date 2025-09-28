Ненчо Балабанов: Вече съм магистър оракул

Мистериозният пръстен на водещия предизвика люти спорове в социалните мрежи

Мистериозен пръстен привлече вниманието на зрителите на NOVA, след старта на юбилейния сезон на “Сделка или не”. Феновете на играта са впечатлени не само от новите играчи и награди в шоуто, но и от нещо любопитно - на показалеца на водещия Ненчо Балабанов блести интересно бижу. А в социалните мрежи се разразиха люти спорове какво точно носи актьорът. Някои предполагат, че става дума за пръстен на настроението, който променя цвета си според емоциите на своя притежател. Други смятат, че накита е свързан с масонството. Трети са убедени, че това е наследствено украшение. Дали водещият е решил да добави малко магия и мистика в ефир, или става дума просто за моден аксесоар? Попитахме лично Ненчо Балабанов - едно от най-позитивните лица в родния ефир.

Още при споменаването на загадъчното бижу, актьорът избухва в заразителен смях и бърза да разкаже историята му, но по своя си комичен начин. “Пръстенът е от много специален камък, изкопан от диамантени мини в Чили. Отваря всички чакри, шестото чувство и интуицията в човека. Така по-лесно мога да прозра какви суми има в кутиите. Напоследък придобих ясновидски способности. Вече съм почти магистър оракул”, шегува се Балабанов.

Оказва се, че истината е малко по-различна. Всъщност аксесоарът му е подарък за рождения ден от неговата съпруга Катрин и представлява биопръстен със сензори, който следи показателите на тялото - кръвно налягане, пулс, физическа активност... “Това е смарт часовник, но за пръста, защото там са най-активните точки. Много е удобен за носене. Не съм вманиачен да си следя постоянно кръвното или да си броя крачките, но ми е интересно видя на следващия ден дали съм се възстановил, колко ми е плиткия, колко дълбокия сън”, обяснява с усмивка Балабанов.

Актьорът признава, че с Катрин често си правят нестандартни изненади. И двамата не си падат по материалното и предпочитат да си подаряват емоции и позитивни изживявания. Наскоро Ненчо си върнал жеста като завел своята половинка на концерт на “Coldplay” на стадион “Уембли” в Лондон. “Това ни беше сбъдната мечта. Направо магическо изживяване. Вещите рано или късно се изчерпват, не си сигурен дали ще ги харесат. А интересната, положителна емоция и изненадата правят всеки човек много щастлив”, смята Балабанов.

И макар крехката и нежна съпруга на актьора да е по-млада от него с 13 години, разликата във възрастта им не пречи да се влюбят един в друг като ученици. Катрин няма нищо общо с шоубизнеса и публичния живот, но може да се похвали с чудесна кариера, защото е търговски представител на една от най-големите автомобилни компании у нас. Двамата обичат много да пътуват, когато имат възможност, а също така и да пеят. Тя дори ходи на уроци при вокален педагог като хоби. Често играят тенис на корт, гледат филми и се забавляват.

“Всяка любов ти дава повече енергия, повече увереност и споделяне на всичко, което правиш. защото каквито и успехи да имаш, няма как да са достатъчно сладки и удовлетворяващи ако няма с кого да ги споделиш”, убеден е водещият.

Най-голямата радост за тяхното семейство идва през есента на 2023 г., когато двамата посрещат своята дъщеричка Алина. Актьорът има и още едно дете от предишната си връзка - 19-годишен син Богомил. Като родител Ненчо се опитва да бъде строг, но справедлив. “Старая се с позитивна нагласа да доведа нужната информация до детето. Богомил е вече на 19 и съм изключително щастлив от начина по които сме го отгледали с майка му. А пък сега се сблъсках с другия пол и е доста по-различно. Но отправям същите послания, обич и внимание. Любовта и позитивната настройка са пътя към правилното възпитание. Не може да се караш постоянно и да размахваш пръст, защото детето не е готово за всички неща, които ти вече знаеш като родител”, казва актьорът.

През септември 2022 г. Ненчо и Катрин вдигнаха прекрасна морска сватба в Несебър.

И макар много от зрителите на “Сделка или не” да смятат, че въпросният мистичен пръстен, който разбуни телевизионния ефир, има магически или закрилнически сили, самият Ненчо признава, че не е суеверен. Вярва единствено в Бог и смята, че той бди над него. Като всеки човек, водещият понякога чука на дърво, но нищо повече. “Вярата ми в Господ е много силна и е доказвана многократно, особено в детските ми години. Веднъж паднах от огромно дърво, ама много високо, и преминах през всички клони. Тупнах на земята като камък до отрязан пън, а единственото поражение по тялото ми беше счупена китка. Именно в такива моменти усещам, че някой ме пази, защото само няколко сантиметра по-наляво или по-надясно щяха да са фатални”, спомня се Балабанов.

Ненчо е доказал, че е безкомпромисен професионалист и обича да гори в това, което прави. Като истински актьор, за него работата трябва да носи преди всичко наслада. Споделя, че приел предложението да стане водещ на “Сделка или не” след заснемането на две демо предавания, в които се забавлява и се усеща в своите обувки. “Колкото и пари да печеля, ако не ми е забавно, това няма да бъде работа за мен. И не бих я приел.” - твърди той.

Водещият е категоричен, че ако спечели сто хиляди лева ще ги вложи в кино. Голямата му мечта е да направи комедиен филм и все по-активно мисли над тази идея. “То идва! Задава се! Българските зрители вече са готови. Те искат да гледат качествени и интересни продукти. Да са забавляват. А аз умея да ги разсмивам, да ги правя щастливи. Това е моето призвание. Няма да пръсна парите за глезотии. Ще ги вложа в кино”, подчертава Ненчо и благодари на Господ за дарбите, които му е дал. Със своя актьорски талант вече години наред Балабанов забавлява зрителите, разтоварва ги от сивото ежедневие и успява да превърне любимата си професия в удоволствие. Убеден е, че това е неговата роля в живота - да носи радост и усмивки.