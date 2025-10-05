Ники Илиев ще снима трилър сериал

Режисьорът е вдъхновен от роман на Иван Комита, когото наричат “българския Лий Чайлд”

Нашумелият млад автор представи новата си книга-мистерия - “Ахимса”

Режисьорът Ники Илиев е вдъхновен от романа “Хранилка” на българския автор Иван Комита и смята да го екранизира. Това стана ясно по време на премиерата на втория роман на обещаващия писател - “Ахимса”, препълнила литературния клуб “Перото”. Романът “Хранилка” ще се превърне в сериал след сценарната адаптация на Владислав Тинчев. Продуценти ще бъдат Илияна Лазарова и Габриел Георгиев. Проектът е входиран в Националния филмов център и екипът очаква и се надява на одобрение, за да може да бъде получено нужното финансиране за реализирането на екранизацията.

Докато е в пауза откъм снимки през лятото, Ники Илиев уплътнява времето си, създавайки подкаст в своя ютуб канал - “Не опитвай”. Негов съратник в начинанието е добрият му приятел Никола Николов. От началото на септември двамата разговарят пред камера за креативността, вдъхновението, творчеството в изкуството и живота, оцеляването в трудни ситуации. Те развиват темите, стъпвайки върху реални истории от прочетени книги или направо от живота.

Нищо чудно една от впечатлилите ги книги да е именно “Хранилка”. Дебютният роман на Иван Комита разказва историята на милионерски син и преживяванията му в света на богатите и известните, отношенията му с италианската мафия и личния му катарзис - нещо като преход от мрака към светлината.

“Комита е от смелите български писатели. “Хранилка” беше написан абсолютно по холивудските закони за екшън”, коментира журналистът Ники Кънчев. А на корицата на втория роман, “Ахимса”, е поместен отзивът на “Форбс България”, с който журналистът Мирослав Майер определя Иван Комита като българския Лий Чайлд - един от кралете на трилъра, популярен и с това, че два от романите му са филмирани с участието на Том Круз в главна роля. След като Майер прочита и втория роман на Комита, веднага го

сравнява със световния бестселър “Шантарам” на Грегъри Дейвид Робъртс.

“Ахимса” преплита два увлекателни и противоположни жанра: трилър и мистика, екшън и духовност. Книгата понася читателите на вълнуващо пътешествие в света на разузнаването, международната престъпност и тероризма, в които се редуват и преплитат екшън сцени, психология, дрога, духовни търсения и йога, истории за приказни храмове и ашрами, живописни кътчета в Хималаите и чудати мъдреци със свръхестествени способности. Да се надяваме, че един ден ще видим екранизирани и двата романа на обещаващия млад български автор.

Иван Комита е пиар, журналист и бивш главен букър на една от най-големите модни агенции от близкото минало - “Ексграунд”. Женен, с две деца. Той е правнук на българския революционер Иван Хасъмски, познат като Комитата, близък съратник на Васил Левски. Затова наследникът приема псевдонима Комита. След критичен момент в живота си авторът претърпява пълна личностна трансформация и започва да практикува йога и японското бойно изкуство шотокан карате-до. Иван е създател на кампанията “Модерно е да се чете”, която от старта си през 2019 г. набира хиляди последователи в социалните мрежи. А романът “Хранилка”, който чака своята екранна реализация, след превода му на английски език през 2023 г. се изкачва на 76-а позиция в класацията ТОП 100 на “Free in Kindle Store” в Amazon.