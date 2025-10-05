Енджи Касабие става водеща по арабска телевизия

Красивата диетоложка е помогнала на много звезди да отслабнат

Диетоложката д-р Енджи Касабие, чийто живот от години е свързан с България, постигна нов голям успех в кариерата си - тя стартира собствено авторско предаване в ефира на един от най-влиятелните телевизионни канали в арабския свят - Sky News Arabia.

Популярна със своите програми за здравословно хранене и успешно свалени килограми на холивудски легенди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Робърт де Ниро, както и с работата си с Жан-Клод Ван Дам, Джон Траволта, кралското семейство на Обединените арабски емирства и редица индийски актьори, д-р Касабие вече влиза в ново амплоа - на телевизионен водещ. Предаването ще бъде посветено на здравето, храненето и балансирания начин на живот. Д-р Касабие планира да кани и български гости, с което да популяризира нашата страна пред милионната аудитория на Sky News Arabia.

Родена в Бейрут, Ливан, но свързала живота си с България, Енджи Касабие владее няколко езика и е изключително активна в социалните мрежи, където вдъхновява стотици хиляди последователи. Тя е завършила медицина в Медицинския университет в София. Там продължава академичната си дейност като дългогодишен асистент в Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене.

Паралелно с образованието си по медицина защитава магистърска, след това и докторска степен по “Хранене и диететика” във Вашингтонския университет. Завършва магистратура по “Здравен мениджмънт” в МУ - София. Защитава докторска степен в Националната спортна академия в София на тема “Иновации в храненето и възстановяването на висококвалифицирани състезатели по ръгби”. Д-р Касабие изготвя индивидуални хранителни режими, съобразени с нуждите на пациента.

Красивата диетоложка е женена за Рабих Ел Зейн, Мистър Ливан за 2014 г., който в момента е водещ в катарска телевизия и прави интервюта с известни личности. Двамата имат син Раян.