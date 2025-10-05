Нети Добрева: На 50 се чувствам по-добре, отколкото на 20

Младежкият вид на актрисата е резултат от правилна грижа за тялото

Антоанета Добрева - Нети е една от най-харизматичните и обичани български звезди. Артистичният є талант завладява театралната сцена, а гласът є омайва с висините и чистота си. Тя е майка, актриса, певица, дългогодишната половинка на Дони, но освен всичко останало историята на живота є е достойна за роман или трогателна холивудска драма. На 14 септември нежната блондинка отпразнува своя половинвековен юбилей.

Въпреки че не организира голямо публично събитие, Нети отбеляза 50-тия си рожден ден си с близки приятели и много нейни колеги артисти. Рожденичката обаче помоли гостите си вместо да є купуват подаръци и цветя, да дарят определена от тях сума на организация, която помага на деца, излизащи от домове за сираци, да се реализират в живота. Дони, пък я поздрави по повод юбилея, като є посвети специална песен. С този жест на обич и признателност той за пореден път засвидетелства любовта и уважението си към своята половинка.

Дони и Нети са заедно вече 24 години не само на сцената, но и в живота. На фона на повечето краткотрайни звездни връзки, любовната история на музикантите заслужава внимание. Именно Нети е тази, която прави първата крачка. През 2001 г. по време на раздаване на театралните награди “Икар” тя публично предлага брак на Дони. Изненадан, но трогнат, музикантът казва “Да” пред цялата зала. Следва страстна целувка и аплодисменти. Оттогава те вървят рамо до рамо - не само на сцената, но и в живота.

Днес едно от любимите артистични семейства се радва на вече пораснала дъщеря. Лилия е на 14 и по думите на майка є е напълно самостоятелна, а що се отнася до бъдещата є реализация Нети признава, че като родител се стреми да я подкрепя, но да не определя пътя є в живота. “Тя е съвсем различен и отделен човек, който си има своя път. Много съм щастлива, че големи професионалисти я оцениха като талантлив виолончелист, но Лилия трябва сама да прецени кога ще се представи в публичното пространство”, признава певицата с нежен глас. Двамата с Дони държат детето си далеч от светската суматоха, защото знаят дава и какво взема популярността.

И макар че вече е на 50 години, Нети изглежда все така сияйно, а на стегнатото є тяло могат да є завидят дори доста по-млади нейни колежки. Със своята дисциплина и отдаденост, Добрева доказва, че красотата и младостта са резултат от постоянство и правилна грижа.

“На 50 се чувствам по-добре отколкото на 40 или на 20. Щом съм жива и здрава, работя нещата, които са ми приятни, значи всичко е наред”, откровена е певицата. Тя от малка се занимавам се с йога. Използва естествена козметика и прави фейс йога, но най-важното условия за добрия външен вид според Добрева, е настройката към живота - да приемаш нещата и да не хабиш излишни нерви. “Човек трябва да си избира битките и да се фокусира върху важните неща - хармонично семейство, разбирателство с хората и позитивна нагласа”, разсъждава актрисата.

В края на май музикалната двойка отпразнува 24 години от сватбата си.

И тъй като юбилеят е повод за подаръци, Нети признава, че материалните неща не я вълнуват, а най-големият подарък, който животът є поднася е срещата с биологичната є майка Джилда. Но това по никакъв начин не променя обичта и признателността є към родителите, които са я отгледали! “Между 40 и 50 години ми се случиха изумителни неща. Срещнах новото ми семейство. Да знаеш кой си и от кого произлизаш, ти дава възможността да се усещаш цял. След кратък вътрешен, макар и много емоционален шок, започнах да приемам, че ми се случва нещо хубаво. В себе си, като пъзел, усещам едно цялостно нареждане. Чувствам се завършен човек”, разказва с благодарност Добрева.

На театралната сцена талантливата актриса изпълнява различни роли и признава, че в живота възприема себе си като хамелеон. “Имам много Аз и за да общувам с някого пълноценно включвам някаква част от своя характер и енергия и я насочвам към него. Това не значи, че влизам в роля или се преправям, а намирам точния начин да кажа това, което мисля, с желанието да бъде прието, а не да се конфронтирам”, споделя Нети.

Нейните песни са нежни и мелодични. Самата тя също изглежда крехка и много грациозна, но казва за себе си, че е изключително издръжлива. Като всяка жена и майка тя търпеливо понася огромния стрес, умее да взема решения в тежки ситуации, да свърши нещо важно, за да вървят нещата напред. Чисто физически също често є се налага да е непоклатима. “Понякога работата ми е малко войнишка. Когато пътуваме с Асен Блатечки из Европа, сутрин ставам в 3 часа, качвам се на самолета, затварям очи и веднага заспивам”, признава актрисата. Така тя настройва ума си да я слуша, защото иначе не би издържала.

В момента работният график на Нети е много натоварен. В Театър Българска Армия тя играе своя успешен моноспектакъл “Глас”. Там тя се превъплъщава в ролята на Виктория Глас, дубльорката на оперната прима Мария Калас. Чаровната блондинка не е изоставила и певческата си кариера. Двамата с Дони планират да се включват по-активно в музикалния живот. “До сега се стараехме поне един от нас винаги да бъде с дъщеря ни у дома, но тя вече порасна и имаме повече време за участия”, разкрива плановете си изпълнителката.

Освен всичко друго, Нети е на път да завърши докторантския си труд, а темата е повече от интересна - “Самостоятелната работа на мюзикълният и оперетният изпълнител по време на репетиционния период” или простичко казано какво прави артистът извън репетициите, за да се подготви за участията си. Самата Добрева издава своята тайна: “Репетирам непрекъснато, дори наум, дори докато спя. Защото ми е интересно. А когато нещо е интересно, то не е работа, а ме повлича и се превръща в спонтанна игра”, завършва Нети, която не само присъства в културния живот на България, но и го обогатява със своя талант и енергия.