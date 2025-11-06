Бианка Ченсори провокира с облекло и в родината си Австралия

Австралийският архитект и моден дизайнер Бианка Ченсори пристигна в Мелбърн и донесе своя отличителен стил и в родината си.

Живеещата в Америка 30-годишна красавица е любовница на рапъра Кание Уест и известна със запазената си марка да скандализира обществеността, където и да се появи, тъй като почти винаги е полугола.

Медиите в Австралия отбелязват, че все пак на родна земя Бианка дори е била съобразителна и "доста по-облечена от обикновено", намеквайки, че в Америка тя има куража да се разхожда почти както майка я е родила.

Австралийски папараци уловиха пищната Бианка в типичния ѝ стил - бикини, сутиен и чорапогащник. Снимки: Media-Mode