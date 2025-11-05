Крисия и Никола Цолов са най-новата светска двойка

Пилотът от Формула 3 Никола Цолов и певицата Крисия Тодорова най-сетне разкриха, че са гаджета.

Талантливият състезател, известен с прякора Българския лъв, сподели в социалните мрежи серия от снимки, с които загатна връзката си с изпълнителката.

Преди броени дни двамата публикуваха почти идентични кадри от пътуване в Испания и мнозина заподозряха, че са заедно на екскурзия. Тогава обаче нямаше кадри, на които позират рамо до рамо.

21-годишната певица е добре позната на българската публика още от детските си години. Тя стана любимка на зрителите с участието си в „България търси талант“, а по-късно представи България на детската Евровизия с песента „Планетата на децата“.

Когато беше съвсем малка, Крисия разплака лидера на ИТН Слави Трифонов. Той не сдържа сълзите си, когато чу песента "За тебе бях" на Лили Иванова в изпълнение на малката певица.

Преди Крисия 18-годишният Никола Цолов имаше връзка с испанката Валерия Суарес. Младият мъж е смятан за най-перспективният български пилот.

Никола Цолов се състезава във Формула 3 през сезон 2025, но вече е потвърдено, че ще премине във Формула 2 през сезон 2026.