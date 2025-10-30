Ким Кардашиян за кацането на Луната през 1969 година: Смятам, че беше фалшификация

Ким Кардашиян отново предизвика бурни реакции със своята противоречива позиция относно кацането на Луната. В последния епизод на риалити шоуто „Семейство Кардашиян“ 45-годишната звезда заяви, че не вярва, че историческото събитие през 1969 г. действително се е случило. По време на снимките тя дори се опита да убеди актрисата Сара Полсън, своя колежка от сериала „Всичко е наред“, да се съмнява в официалната версия.

„Изпращам ти постоянно статии за Бъз Олдрин и… другия“, каза Ким, имайки предвид астронавтите Нийл Армстронг и Олдрин.

Полсън отвърна с „Да, така е“, докато Ким ѝ показваше примерите, които ѝ е изпращала.

„Едно момиче го пита: ‘Кой беше най-страшният момент?’ А Олдрин ѝ отговаря: ‘Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи.’“

Кардашиян заяви, че тъй като Олдрин вече е възрастен, той си позволява такива коментари. „Затова мисля, че това не се е случило“, призна звездата.

Полсън ѝ обещала да разгледа по-подробно темата, след като прегледа материалите, които ѝ е изпратила Ким. В камерите Кардашиян добави: „Изпращам конспиративни съобщения на Сара през цялото време“.

По-късно продуцентът я помолил да потвърди позицията си пред аудиторията: вярва ли наистина, че астронавтите са ходили на Луната. „Не мисля, че сме го направили. Смятам, че беше фалшификация“, отговори тя категорично.

„Гледах няколко видеа с Бъз Олдрин, в които той твърди, че всъщност не се е случило. Той го повтаря постоянно в интервюта“, добави Кардашиян.

Тя обясни и някои от причините за своя скептицизъм:

„Защо Бъз Олдрин казва, че това не се е случило? На Луната няма гравитация – тогава защо знамето се вее? Обувките, изложени в музея, които уж са били носени на Луната, имат различен отпечатък от този на снимките. И защо няма звезди?“

Когато продуцентът я попита какво би казала на хората, които я смятат за луда, Кардашиян с усмивка отговори: „Ще го кажат така или иначе. Но просто влезте в TikTok и вижте сами“.