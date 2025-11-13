Фалшива новина за смъртта на Кака Лара взриви мрежата

Видеото има над 163 хиляди гледания

Актрисата Лара Златарева се оказа „жива и здрава“ след като социалните мрежи бяха залети от фалшива информация за смъртта ѝ. Новината предизвика силен отзвук и стотици коментари в интернет, преди да бъде опровергана.

„Първо ми се обадиха по телефона и ми казаха: 'Да знаеш – в TikTok те отписаха.' Попитах: 'Какво значи това? Не разбирам.' Тогава разбрах, че съм 'починала'“, разказа Златарева в ефира на „Здравей, България“.

В първия момент актрисата реагирала с усмивка.

„След като ми пратиха скрийншот, видях снимката и умрях от смях. Казах си: 'Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?'“.

С времето обаче притеснението ѝ се увеличило, тъй като хората започнали масово да я питат дали всичко е наред.

„Естествено, че вече бях се обадила на майка ми и дъщерите ми, но те нямат TikTok. Ако бяха видели новината чрез скрийншот, щяха да се притеснят.“

Златарева коментира и автора на видеото, което разпространи фалшивата информация: „Тази жена – Пепа Кънева, вероятно е реален човек. Дори ѝ писали: 'Това е фейк, защо го правиш?' – а тя отговаря: 'Не знам защо го правя.'“

Актрисата подчерта опасността от подобни видеа, създадени само с цел да генерират гледания.

„Видеото има над 163 хиляди гледания. Това ме накара да се замисля как хора могат да бъдат подведени толкова бързо и масово, само заради едно клипче, и как това би могло да се използва за нещо позитивно,“ добави тя.