Нели Анастасова: родена с шевна машина в ръцете

След пет години, в които тя показва колекциите си haute couture в Милано, дизайнерката реши да направи свой собствен моден форум. Второто му издание във Варна беше изключително модно събитие

Развива свой моден бранд висша мода

От две години Нели организира във Варна Моден Форум

Рицарите на българската мода са шепа ентусиасти, които не просто се опитват да правят мода на пазар като българския, завладян от евтини китайски стоки и ментета. Те се опитват да отворят очите на (предимно) младите за красивото, да ги приобщят към непознати култури и светове.

Един от тези рицари е Нели Анастасова. Тя развива свой моден бранд висша мода, чиято елегантност е оценена пет поредни години в Милано. А от две години Нели организира във Варна Моден Форум. Тази година беше второто му издание: бляскаво, брилянтно организирано, с аромат на шампанско и скъпи парфюми, с блясък на диаманти, с изложение на луксозни аксесоари и автомобили. И определяно от много модни експерти като модното събитие на годината.

Николай Божинов, Нели Атанасова, проф. Гемишева, Светослав Колчагов (от ляво на дясно)

Изборът на хотел Ensana Aquahouse, новият петзвезден хотел в Свети Константин и Елена беше идеален за такова събитие - с прекрасен моден подиум и бекстейдж, какъвто рядко се вижда и на международни модни събития.

Модел на Нели Атанасова

Трима дизайнери с международна известност показаха свои творения: Иван Донев (завършил Академията за висша мода в Рим Koefia, носител на цели 33 модни отличия), Николай Божилов (носител на много международни награди и преподавател в НХА), Светослав Колчагов (участвал в създаването на сватбената рокля на Кари Брадшоу в “Сексът и градът” като асистент на Вивиан Уестууд). Последните двама са откритие на един новатор в модата - проф. Мариела Гемишева, която показа първокласна колекция дрехи. Цветни, иновативни колекции показаха и Николета Фархат, която в момента е в Бейрут и работи с Ели Сааб, Илия Илиев, Маргарита Петева, Лиляна Петрова, Десислава Веселинова, както и специалната гостенка турската дизайнерка Яшарие Доган, организатор на модната седмица в Бурса. Своя колекция откутюр показа и създателят, организатор и креативен директор на Моден форум-Варна Нели Анастасова. Колекция женствена, елегантна, с изключителни материи, прецизна в детайлите.

Модел на Иван Донев

Коя е Нели Атанасова?

Добре познато име не само във Варна в средите на жените, които излъчват класа, но и в цяла България, и зад граница, където също има специални клиенти. Самата Нели има едноименен бутик в центъра на Варна и винаги изглежда безупречно, излъчва финес и елегантност. Малко хора обаче знаят, че Нели не е родена със сребърна лъжичка в устата, а с.. шевна машина в ръката. Да, шевна машина! Да чуем нейната история.

- От кога се занимаваш с мода, Нели?

- Модата е в моето ДНК. Дядо ми е бил шивач и е имал малка фабрика край Пловдив за мъжки облекла. Изработвал е костюми по поръчка на банкери, висши чиновници, търговци, хора от царския двор. Когато съм се родила, неговият подарък за мен е бил шевна машина. С нея направо ме е орисал -затова спокойно мога да кажа, че модата е в кръвта ми. Бях в четвърти клас, когато с трепет пристъпих към тази странна “мебел” в детската ми стая - подарената шевна машина. Прочетох как се вдява конецът, направих го и я ... подкарах! Заболя ме, но беше толкова хубаво! Защото иглата на първия тегел мина през пръста ми.

В гимназията шиех и обличах всичките ми приятелки. Завърших две годишен курс по моден дизайн и конструиране на облекло. Дипломната ми работа беше дамски... редингот, да редингот! Така отдадох почит на моя дядо. След това завърших икономика, учих и право, но винаги в мечтите си като студентка съм си представяла, че ще правя мода и ще имам собствен бранд.

Иван Донев с една много специална рокля

- Как и кога стартира своя собствен бранд?

- Вдъхновението за създаването му беше моята дъщеря Кристиана-Мария, когато беше още в началното училище. Започнах с детски колекции през 2009 г. Моята детска марка беше на две години, когато я показах на моден форум в Милано. Един от италианските модни журналисти ми направи най-големия комплимент като видя в моята колекция почерка на Жан Ланвен (прочутата френска дизайнерка е започнала своята модна кариера с роклички за дъщеря си) Показвала си и своята линия дамски дрехи в Милано...

Дамската линия създадох точно преди десет години. Пет поредни години, до 2023 г. участвах в един моден форум, съпътстващ Миланската модна седмица. Ревютата бяха в царствената зала Барози, истинско бижу на ренесансовата архитектура, в една историческа сграда близо до Дуомо. Поканата дойде от италианска модна агенция.

- Как би описала последната си колекция?

- За първи път се осмелих да кажа, че правя дрехи haute couture, въпреки че от години правя вечерни, коктейлни рокли, дрехи за червения килим с възможно най-добрите платове, с много ръчна работа. Работя само с естествени материи - коприна и тафта, копринена органза, кадифе, ръчно везани платове. Любимата ми материя е тафта. Тя е непокорна материя, но с нея може да се направи фантастична линия. Това, към което се стремя: изчистени линии, дискретен лукс, изключителни материи, изящен детайл, женственост и романтика. “Нели Анастасова” вече е популярно име във Варна, и зад граница, надявам се скоро - и в София.

- Какво подготвяш след второто издание на Форума?

- Подготвям вечер на висшата мода през юни 2026 г. в парка на Двореца Евксиноград. Обещавам истинска наслада от модата, превърната в изкуство.

В емблематичния за Варна хотел Графити подготвям изложба haute couture с уникални рокли на големи български дизайнери. Подготвям се да отворя свой бутик и в София с моя бранд и ще каня български гост-дизайнери с техни дрехи в него. Подготвям и следващото издание на Форум българска мода, което отново ще е във Варна.