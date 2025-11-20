С 210 км/ч: Взеха шофьорската книжката на Стефанос Циципас

Ограничението на пътя варира между 100 и 130 км/ч

Двукратният финалист от турнири на Големия шлем Стефанос Циципас остана без шофьорска книжка за срок от една година, съобщава Greek City Times. Причината е шофиране с превишена скорост, за което той беше глобен с 2 000 евро.

34-годишният тенисист е бил засечен от системата за наблюдение да управлява своя Lotus по магистралата Атика-Одос (околовръстния път около Атина) със скорост от 210 км/ч. Ограничението на пътя варира между 100 и 130 км/ч, в зависимост от участъка.

През последния сезон Циципас спечели титлата на турнира от категория 500 в Дубай, а през последния месец участва в демонстративния турнир Six Kings Slam в Саудитска Арабия, където загуби от Яник Синер, но прибра 1,5 млн. долара от наградния фонд.