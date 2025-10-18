Най-скъпият боен самолет в света се завръща в производство: Колко още бомбардировача B-2 строят САЩ?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви поръчка за модернизирана версия на бомбардировачите B-2 по време на реч пред израелския парламент, пише военното издание Military Watch.

Коментирайки операцията на B-2 през юни за удари по ирански ядрени обекти , Тръмп заяви: „Нямах представа, че могат да направят това, което направиха. Честно казано, току-що поръчахме още 28 от тях. Малко, малко подобрена версия. Поръчахме цял куп.“ B-2 е най-скъпият боен самолет, строен някога, като само 20 серийни модела са влезли в експлоатация между 1997 и 2000 г. Значителното превишаване на оперативните разходи на самолета, както и неговата крехкост и екстремни изисквания за поддръжка, които далеч надхвърлиха очакванията, бяха основните фактори, накарали Пентагона да прекрати предишните планове за закупуване на много по-голям флот от 132 самолета. Въпреки че B-2 запазва много уникални възможности и дори в сравнение с по-новия B-21, който в момента се разработва, може да се похвали с много по-голям обсег и по-висока товароносимост на оръжия, твърдението на президента, че производството ще се възобнови, остава силно съмнително.

След като е спрян от производство повече от четвърт век, преоборудването на съоръженията на Northrop Grumman за производство на B-2 вероятно би било непосилно скъпо, особено за производствена серия от само 28 самолета. Дизайнът на бомбардировача се счита за все по-остарял, тъй като както радарните, така и стелт технологиите са се развили значително откакто е проектиран в края на Студената война. Тъй като програмата B-21 е навлязла в етапа на летен прототип през ноември 2023 г., а самолетът е планиран да влезе в производство около 2030 г., въвеждането на B-2 в производство би имало малък смисъл. Безпрецедентното бюджетно напрежение, пред което са изправени в момента ВВС на САЩ, които финансират B-21, програмата за междуконтинентални балистични ракети Sentinel, програмата за изтребители F-47, продължаващите поръчки на F-35 и спешно необходимите нови танкери, допълнително направи възможността за финансиране на възобновено производство на бомбардировач от времето на Студената война далеч от осъществима.

С цена над 2 милиарда долара на самолет, се очаква B-2 да остане най-скъпият боен самолет, произвеждан някога в обозримо бъдеще, като се очаква B-21 да струва приблизително 70 процента по-малко на самолет, докато конкурентният бомбардировач H-20, разработван в Китай, също се очаква да струва доста под 1 милиард долара за закупуване. Въпреки че се очаква флотът от B-2 да бъде изведен от експлоатация в средата на 30-те години на 21-ви век, по-нататъшни забавяния на програмата B-21 могат да отложат тази дата. В отговор на опасения относно възможна уязвимост срещу новите поколения противовъздушна отбрана, самолетите наскоро бяха модернизирани, за да интегрират крилати ракети JASSM, което им позволява да поразяват цели от по-безопасни разстояния. Очаква се самолетите също така да интегрират нови високомощни ядрени бомби B61-13 , както и наследник на неядрената проникваща бомба GBU-57 , която наскоро беше използвана срещу ирански цели и в момента е в процес на разработка.