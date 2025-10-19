Тръмп съобщи за унищожена подводница на наркотрафиканти в Карибско море (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик, предаде Ройтерс.

"За мен беше чест унищожаването на голяма подводница, използвана за трафик на наркотици, която се беше отправила към САЩ. Разузнаването на САЩ потвърди, че в плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества", написа Тръмп в социалните мрежи.

Американският президент добави, че на борда на подводницата са били четирима наркотрафиканти, двама от които са били убити. "Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни – Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", пише Тръмп.

Междувременно, колумбийският президент Густаво Петро обвини САЩ, че са нарушили суверенитета на морското пространство на Колумбия и са убили рибар по време на разполагането на военни сили в Карибско море, представено като операция срещу наркотрафиканти, съобщи Франс прес.

"Служители на американското правителство са извършили убийство и са нарушили суверенитета на нашите териториални води", заяви президентът Петро в "Екс".

"Рибарят Алехандро Карранса нямаше никаква връзка с трафика на наркотици и ежедневната му дейност беше риболовът", подчерта той, визирайки колумбиец, който е бил убит през септември по време на атака на американските сили срещу неговата лодка.

La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa.



Alerta a la fiscalía… https://t.co/3NXO8Zkigj — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2025

През последните седмици американските ВМС нанесоха удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море.