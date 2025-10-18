Излъган ли е Тръмп: Индия отрича да е намалила покупките на петрол от Русия

Администрацията на Тръмп заяви, че Индия е намалила наполовина покупките си на руски петрол. Индийските рафинерии обаче не са получили подобни правителствени директиви. Това съобщава Ройтерс.

Изданието отбелязва, че руският петрол е основният дразнител за американския президент Доналд Тръмп в дългогодишните му търговски преговори с Индия.

По-специално, половината от 50%-ните му мита върху индийски стоки бяха наложени в отговор на покупките на руски петрол. Тръмп твърди, че Москва използва приходите от петрол, за да финансира войната срещу Украйна.

По-рано в четвъртък служител на Белия дом заяви пред агенцията, че разговорите с индийската делегация във Вашингтон тази седмица са били продуктивни и че индийските рафинерии вече са намалили вноса на руски петрол с 50%.

Източници от индийската индустрия обаче твърдят, че Ню Делхи не е информирал рафинериите за никакви искания за намаляване на руския внос.

Те казаха, че рафинериите вече са направили поръчки за ноемврийските доставки, включително някои за декември, така че всяко намаление може да повлияе на данните за декември или януари.

Също така, според оценките на Kpler, вносът на руски петрол в Индия този месец би трябвало да се увеличи с около 20% и ще възлиза на 1,9 милиона барела на ден.

Индия и руски петрол

Припомняме, в нощта на 16 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди му е обещал да спре да купува петрол от Русия.

Също на 17 октомври беше съобщено , че две индийски рафинерии са закупили 4 милиона барела гайански петрол от американската компания ExxonMobil . Според Ройтерс, увеличеното предлагане на суров петрол ще помогне на рафинериите да заменят част от вноса на руски петрол.