AGM-158 XR, новата смъртоносна ракета, тествана от Lockheed Martin: Тя точно удря цели на 1800 км

Американският отбранителен гигант Lockheed Martin обяви, че „напредва към летателни изпитания“ на новата крилата ракета AGM-158 XR, оръжие с удължен обсег, способно „хирургически“ да поразява цели на разстояние над 1800 километра, пише Newsweek.

Lockheed Martin е в последните етапи на подготовка за летателни изпитания на AGM-158 XR (Extreme Range) - крилата ракета от ново поколение, способна да поразява цели на много по-големи разстояния от настоящите модели в портфолиото на компанията.

Съобщението беше направено от Тим Кейхил, президент на подразделението „Ракети и управление на огъня“ на Lockheed Martin, в интервю за Axios.

„Насочваме се към летателни изпитания на системата. Това, което правим с JASSM и LRASM, по същество ги модулира“, каза Кахил, визирайки двете ракетни програми, които вече са в производство - съвместната противокорабна ракета „въздух-земя“ (JASSM) и противокорабната ракета с голям обсег (LRASM).

Джон Хил, генерален мениджър на Lockheed за въздушно господство и ударни оръжия, обобщи визията на компанията: „158 XR е истинска история за иновации и предвиждане на нуждите на военния изтребител.“

Lockheed Martin представи на конференцията „Въздух, космос и кибернетика“ най-новите изображения и подробности за AGM-158 Extreme Range (XR), вариантът с удължен обсег на съвместната противоракета клас „въздух-земя“ (JASSM).

Според Lockheed Martin, новият модел е проектиран да носи бойна глава от 1000 паунда (приблизително 450 кг), но с удължен фюзелаж, за да покрие по-голямо количество гориво, което му осигурява значително по-голям обхват от този на стандартната версия JASSM-ER (Extended Range), оценен на над 1000 км.

Експерти от индустрията смятат, че вариантът XR може да надхвърли 1800 км, доближавайки се до производителността на стратегическите крилати ракети.

„Намираме се във фазата на тестване и валидиране и дискусиите с нашите партньори в Съединените щати напредват“, каза Кахил.

Досега интересът към AGM-158 XR е бил предимно от американските военни, но анализатори казват, че съюзниците от НАТО също биха могли да бъдат потенциални купувачи, предвид войната в Украйна и стратегическата конкуренция с Китай.

Оперативни предимства и стратегическо въздействие

AGM-158 XR е представена като ракета с обсег, сравним с този на Tomahawk (над 1600 км), която би разширила значително тактико-стратегическите възможности на военновъздушните сили, като например „дълбочинни“ удари по логистични възли, складове и критични инсталации, без да се излагат стартовите платформи на вражеската противовъздушна отбрана.

Lockheed също така подчертава тактическите и логистични предимства на разширения обхват: платформите за изстрелване - от изтребители и бомбардировачи до потенциално транспортни самолети - могат да поддържат по-големи безопасни разстояния от вражеската отбрана и да генерират по-високо оперативно темпо.

„Докато пускате обекти от по-голямо разстояние, вместо да се налага да пътувате по-далеч до точката на изстрелване, сега се връщате, за да зареждате с гориво, да се превъоръжавате и да стартирате следващата мисия... Това помага да се увеличи оперативното темпо на изтребителите“, обясни Майкъл Ротщайн, вицепрезидент на Lockheed по въздушни оръжия и сензори.

Lockheed Martin, най-големият военен изпълнител в света, е известен с разработването на забележителни оръжейни системи като ракети HIMARS, най-добрите бойни самолети в света като F-16 или F-35 и ракетите PAC-3 Patriot.