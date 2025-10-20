Тръмп: Никога не съм казвал, че Украйна ще спечели войната

Още по темата: Тръмп крещял и псувал по Зеленски в Белия дом, хвърлял карти на Украйна 20.10.2025 19:43

Владимир Путин и Зеленски се мразят до мозъка на костите и това всъщност прави нещата малко по-трудни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът в Украйна ще бъде решен, въпреки съобщенията за последната му „креслива свада“ с украинския лидер Володимир Зеленски миналата седмица, предаде Скайнюз.

По време на посрещането на австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом Тръмп отговори на въпроси на журналисти и заяви, че му остава „още една“ война за уреждане.

„Това е тази между Русия и Украйна. Мисля, че ще стигнем дотам, но се оказа неприятно, защото имате двама лидери, които наистина се мразят“, каза президентът.

Той допълни: „Владимир Путин и Зеленски се мразят до мозъка на костите и това всъщност прави нещата малко по-трудни“.

На въпрос дали смята, че Украйна може да спечели войната, Тръмп отговори:

„Не мисля, че ще го направят, но все още могат да я спечелят, никога не съм казвал, че ще я спечелят.“

„Казах, че могат да спечелят, всичко може да се случи. Войната е много странно нещо, случват се много лоши неща“, добави още той.

През последните седмици Тръмп промени тона си, като по време на среща на ООН в Ню Йорк предположи, че Украйна може да си върне цялата територия – позиция, която преди това не е заемал. В отговор Зеленски коментира, че тези думи са „голяма промяна“ за американския лидер.

Тръмп втвърди реториката си спрямо Русия, след като срещата му на върха с Владимир Путин в Аляска не доведе до пробив в мирните преговори. Миналата седмица обаче двамата разговаряха по телефона за първи път след тази среща, което накара американския президент да смекчи изказванията си за предоставяне на ракети „Томахоук“ на Украйна.