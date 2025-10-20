Тръмп говори за гаранции за сигурност както за Киев, така и за Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна за възможността за предоставяне на „гаранции за сигурност“ както на Киев, така и на Москва по време на среща с украинския лидер Володимир Зеленски в петък. Това съобщава Ройтерс.

Източници на изданието съобщиха, че по време на срещата със Зеленски Тръмп е отказал да предостави на Украйна ракети „Томахоук“, но е обмислил възможността за предоставяне на „гаранции за сигурност“ и на двете страни, което е объркало украинската делегация.

След среща със Зеленски, Тръмп публично призова за прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии, а украинският президент подкрепи тази позиция в коментарите си пред репортери. Източникът съобщи, че американският президент е направил предложението по време на срещата, след като Зеленски заяви, че няма да отстъпи никаква територия на Москва.

„Срещата завърши с решение (на Тръмп) да сключи сделка там, където сме, на линията на контакт“, каза трети източник.

Изданието отбелязва, че ръководителят на Белия дом е подчертал тази позиция в коментари пред репортери в неделя на борда на Air Force One.

„Смятаме, че те просто трябва да спрат там, където са, на фронтовата линия“, каза той, добавяйки: „Останалото е много трудно за обсъждане.“

Както отбелязва Ройтерс, през последните седмици се появиха признаци, че президентът на САЩ се отказва от опитите да принуди Киев и Москва да подпишат споразумение, като вместо това предоставя пълна подкрепа на украинците.

Например, след среща със Зеленски на Общото събрание на ООН през септември, Тръмп предположи, че Украйна може да си върне всичките загубени територии.

Но, пише изданието, срещата в петък показва, че Тръмп може отново да настоява за сключване на споразумение възможно най-скоро, дори ако условията му са неприемливи за Киев.

Американски представители многократно са повдигали въпроса за възможността за размяна на територии между Украйна и Русия - идея, която Тръмп подкрепи по-рано тази година - а президентът на САЩ заяви по време на среща в петък, че бързата сделка е изключително важна, съобщиха източниците.

„Беше доста лошо“, каза един източник за срещата.

„Посланието беше: „Страната ви ще замръзне и страната ви ще бъде унищожена“, ако Украйна не сключи сделка с Русия.

Друг източник отрече, че Тръмп е казал, че Украйна ще бъде „унищожена“.

И двата източника обаче заявиха, че Тръмп е използвал нецензурен език няколко пъти.

Два източника съобщиха, че Тръмп е бил повлиян от разговор с руския диктатор Владимир Путин в четвъртък, по време на който Путин е предложил териториална размяна, при която Украйна би се отказала от Донецка и Луганска области в замяна на малки части от Запорожка и Херсонска области, според The Washington Post.

Един източник съобщи, че американски представители са отправили точно такова предложение за размяна към Зеленски в петък.

Украинците виждат голяма стратегическа стойност в контролираните от тях части от Донецка и Луганска области и вярват, че отказът от тези територии би направил останалата част от Украйна много по-уязвима за руските офанзивни операции, каза един от източниците, запознати със срещата.

Този източник твърди, че отказът от западната част на Донецк и Луганск би бил равносилен на „самоубийство“.

Вместо това, два източника съобщиха, че специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, е сред онези, които най-агресивно призовават украинците да приемат предложението на Русия за размяна.

Уиткоф отбеляза, че Донецк и Луганск „имат значително рускоезично население“, каза един източник, и той е изразявал това мнение публично преди.