Тръмп разруши част от Белия дом за бална зала на стойност 250 млн. долара

В понеделник булдозери разрушиха части от източното крило

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна да разрушава части от Белия дом, като продължава с плана си да построи бална зала за 250 милиона долара, съобщава The Times.

Американският президент заяви, че „толкова необходимият проект“ ще бъде „без никакви разходи за американските данъкоплатци“, след като се появиха снимки на багери, които разрушават фасадата на източното крило.

Тръмп лично наблюдава ремонта, след като покри с асфалт тревата на Розовата градина и преустрои Овалния кабинет, за да отговаря по-добре на неговите вкусове, откакто се върна в Белия дом.

В понеделник започнаха работи по една от най-амбициозните части от ремонта: изграждането на разкошно пространство за събития, което да замести Източното крило.

Източното крило е дом на офисите на първата дама.

Тръмп твърди, че балната зала е необходима, защото в момента жените трябва да вървят по „мокра трева“ с високи токчета, за да стигнат до шатрата, използвана за събития в Белия дом.

„Токчетата им се забиват в тревата на около 10 см дълбочина“, каза той, когато обяви плановете си за бална зала през юли.

Същата причина посочи и когато обясни плановете си да покрие с настилка розовата градина на Джаки Кенеди през март.

С капацитет от 900 души, балната зала ще добави 8361 квадратни метра „богато украсена“ архитектура към Белия дом. Тя е проектирана от McCrery Architects, които са публикували визуализации на неокласическа зала с касетен таван и златни полилеи.

Тръмп заяви, че проектът ще бъде изцяло финансиран от „патриоти“ или дарители. Той вече е получил 25 милиона долара от компании като Apple, Amazon и Lockheed Martin.

В интервю за NBC News през септември Тръмп заяви, че залата ще побира 900 души, което е повече от предварителната оценка на Белия дом за 650 души. Цената на строителните работи също се е увеличила от 200 милиона долара на около 250 милиона долара.

„Радвам се да съобщя, че в Белия дом започнаха строителните работи по изграждането на новата, голяма и красива бална зала“, написа Тръмп в Truth Social в понеделник. „Изцяло отделена от самата Белия дом, източната крило се модернизира напълно като част от този процес и ще бъде по-красива от всякога, когато бъде завършена!“

Въпреки че не е архитект – за разлика от Томас Джеферсън, третият президент на Съединените щати – Тръмп, магнат в областта на недвижимите имоти, е бил забелязан да се разхожда по покрива на Белия дом, инспектирайки плановете за балната зала.

Източното крило, двуетажно разширение, датиращо от 40-те години на миналия век, е дом на офисите на първата дама. Тръмп беше предложил плановете за балната зала да не променят съществуващата Белия дом. „Това няма да се отрази на сегашната сграда“, каза той по-рано тази година.

Домакин на събитие за бейзболисти от Луизианския държавен университет в понеделник, Тръмп коментира шума от строителните работници отвън. „Точно от другата страна има много строителни работи, които може да чувате периодично“, каза той.

Усилията на Тръмп да разкраси Вашингтон не се ограничават до Белия дом. Президентът подкрепи и изграждането на „Арката на Тръмп“, триумфална арка, която ще бъде построена от другата страна на река Потомак. По-рано тази година той заяви, че решението му да разположи войски от Националната гвардия в столицата е продиктувано от неговото раздразнение от гледката на бездомни хора в парковете на Вашингтон.

Въпреки ентусиазма на Тръмп за ремонта на Белия дом, който включва полагането на мраморни подове, някои от критиците му изразиха ужас от плановете му за балната зала. Джо Уолш, бивш член на Конгреса от Републиканската партия, заяви, че балната зала е „мерзост“.