Арест на летище в САЩ: Мъж заплашил да застреля всички (ВИДЕО)

Полицията съобщи, че е намерила автомат колата на задържания

Мъж от Картърсвил, Джорджия, бе арестуван на летище Атланта в понеделник, след като заплашил да открие огън в терминала. 49-годишният Кейгъл, известен със съдебни проблеми, е бил въоръжен с полуавтоматично оръжие, съобщава Ройтерс.

Според полицията, семейството на Кейгъл е алармирало органите на реда, че той се насочва към летището с намерение да стреля. Видеозаписи от терминала показват как Кейгъл влиза невъоръжен в зоната за вътрешни полети, където веднага е бил задържан от полицейски служители.

Кадри от боди камера показват как полицаите повалят Кейгъл на земята и го слагат в белезници, докато той крещи. В неговия пикап, паркиран пред летището, полицията открива автомат Springfield AR-15 с 27 патрона.

Според служителите, Кейгъл страда от психически проблеми, а своевременното предупреждение от страна на семейството е предотвратило трагедия.

„Днес съобщаваме за успех, а не за трагедия, защото едно семейство е забелязало нещо и е сигнализирало“, заяви шефът на полицията в Атланта, Дарин Шиърбаум.

Кейгъл е обвинен в терористични заплахи, престъпно намерение за тежко нападение и притежание на огнестрелно оръжие.