Европа и Украйна готвят план от 12 точки за прекратяване на войната

Украйна и европейските й съюзници подготвят план от 12 точки за прекратяване на войната, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници, запознати с инициативата.

Планът предвижда надзорът върху прилагането на бъдещото мирно споразумение да бъде поверен на специален Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той е изготвен съобразно с позицията му за незабавно прекратяване на бойните действия по настоящата фронтова линия.

След като се съгласят на примирие, Киев и Москва ще спрат всякакви настъпателни действия на фронта.

Предвижда се връщането на всички депортирани деца в Украйна и размяна на затворници. Украйна ще получи гаранции за сигурност, средства за възстановяване на щетите от войната и път за бързо присъединяване към Европейския съюз.

Санкциите срещу Русия ще бъдат постепенно отменени, въпреки че около 300 милиарда долара от замразените резерви на централната банка ще бъдат върнати едва след като Москва се съгласи да допринесе за следвоенното възстановяване на Украйна. Ограниченията ще бъдат възстановени, ако Русия отново нападне съседката си.

Москва и Киев ще започнат преговори за управлението на окупираните територии, въпреки че нито Европа, нито Украйна ще признаят законно която и да е окупирана земя за руска, разкрили източниците.

Русия досега отхвърля призивите на Доналд Тръмп, които Киев приема, за прекратяване на боевете по съществуващите линии, въпреки огромните жертви във войната, която е вече в четвъртата си година.

Детайлите на плана се финализират и все още могат да се променят.

След разговор с Путин и среща в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски , президентът на САЩ заяви, че Русия и Украйна трябва „да спрат там, където са“.

„Достатъчно кръв е пролята, като границите на собствеността са определени от „Война и вътрешности““, каза той в публикация в Truth Social.

Той повтори позицията си в коментари пред репортери на борда на Air Force One, казвайки, че и двете страни трябва „да спрат веднага на бойните линии, да се приберат у дома, да спрат да убиват хора и да приключат“, добавяйки, че могат да обсъдят територията по-късно.

Тръмп заяви, че се е съгласил да се срещне с Путин в Будапеща през следващите седмици. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе телефонни разговори в понеделник с руския външен министър Сергей Лавров, но двете страни не успяха да постигнат споразумение за среща за подготовка за срещата на върха.

Кремъл се опитва да омаловажи очакванията за ранна среща между Путин и Тръмп.

„Предстоящата работа ще бъде трудна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков във вторник, според информационната агенция Интерфакс. „Нито президентът Тръмп, нито президентът Путин са дали точен срок. Необходима е подготовка, сериозна подготовка.“