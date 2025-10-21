Одобрението за Доналд Тръмп сред американците се е повишило през октомври

Повишение на одобрението за президента на САЩ Доналд Тръмп регистрира ново проучване на "Ройтерс"/"Ипсос".

То показва 42% одобрение за Тръмп - с 2 процентни пункта повече от началото на месеца. Проучването допуска грешка до два процента. Рейтингът на Тръмп се задържа между 40% и 44% от началото на април.

50% от анкетираните смятат, че ръководството на републиканците в Конгреса носи най-голямата вина за спирането на работата на правителството, докато 43% смятат, че основните виновници са лидерите на демократите, отбелязва БТА.

Днес започва 21-ият ден от третото по продължителност спиране на работата на правителството в историята на САЩ. То започна на 1 октомври и остави стотици хиляди федерални служители в отпуск, което засегна малка част от работната сила. Според икономистите това води до незначително забавяне на икономическия растеж, въпреки че много американци усещат затварянето чрез вълна от закъснения във въздушния транспорт.

Около един на всеки пет взели участие в проучването казва, че е бил засегнат финансово от затварянето, а двама на всеки пет заявиха, че познават човек, който е засегнат.

Републиканците имат мнозинство и в двете камари на американския Конгрес, но се нуждаят от гласовете на сенаторите демократи, за да приемат закон за възобновяване на работата на правителството. Демократите казват, че няма да подкрепят законодателството, докато републиканците не се съгласят да удължат изтичащите субсидии за здравно осигуряване, които според проучването са широко популярни.

Около 72% от анкетираните – включително почти всички демократи и половината от републиканците, смятат, че субсидиите трябва да бъдат запазени. Само 22% са заявили, че трябва да бъдат преустановени, сочи проучването.