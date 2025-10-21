Президентът Доналд Тръмп получи наградата „Архитект на мира“ от фондация „Никсън“ по време на церемония в Белия дом във вторник, съобщиха източници пред CBS News.

Сред хората, които му връчиха отличието, са Триша Никсън Кокс – дъщеря на Ричард Никсън, бившият съветник по националната сигурност Робърт О’Брайън и временният архивар на САЩ Джим Байрън, потвърдиха същите източници.

Според уебсайта на фондация „Ричард Никсън“, наградата, учредена през 1995 г., се присъжда на личности, които въплъщават „доживотната цел на Никсън да изгради по-мирен свят“.

Доналд Тръмп изигра основна роля в постигането на примирието между Израел и Хамас, което бе обявено два дни преди присъждането на Нобеловата награда за мир. Той неведнъж е заявявал публично, че заслужава Нобелова награда заради намесата си в множество международни конфликти.

След като Нобеловата награда беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг обвини Нобеловия комитет, че е избрал „политиката пред мира“.