Тръмп нарежда два американски самолетоносача да се изпратят във водите близо до Китай

Тъй като напрежението между Пекин и Вашингтон продължава да расте, администрацията на Тръмп изпрати два от самолетоносачите на ВМС близо до Китай, пише The National Interest.

Ударните групи за самолетоносачи „Нимиц“ и „Джордж Вашингтон“ (CSG) в момента действат в Западната част на Тихия океан. Говорител на Седми флот на САЩ заяви, че двата подводни кораба клас „Нимиц“ извършват „рутинни операции“ в зоната на операциите на флота.

Въпреки това, Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия (PLAN) наскоро демонстрираха подобрения, които се правят по предстоящия им самолетоносач „Фуджиан“. През септември Пекин публикува изображения, показващи способността на „Фуджиан“ да изстрелва и евакуира самолети от пилотската си палуба, което прави самолетоносача първият в историята боен кораб, оборудван с катапулт, във флота.

Докато Съединените щати все още значително превъзхождат по сила и числено числено контингента на китайските самолетоносачи, PLAN продължава да се разширява и развива, представлявайки заплаха за американските интереси в световен мащаб.

Както USS Nimitz, така и USS George Washington представляват първия и шестия самолетоносач от клас Nimitz. Nimitz първоначално е изпратен в Близкия изток, за да се присъедини към корабната група Carl Vinson CSG, когато самолетоносачът отплава по планираното си разполагане през лятото. Продължаващото прекратяване на огъня между Израел и Хамас обаче може да е освободило стратегията за позициониране на самолетоносачи на ВМС.

USS George Washington е базиран в Япония и често ротира операциите си в Тихия океан със своите сестрински кораби от клас Nimitz , базирани на западното крайбрежие . Общо 10 самолетоносача Nimitz са в експлоатация днес. До въвеждането на USS Gerald R. Ford през 2017 г., самолетоносачите Nimitz бяха най-големите военни кораби, построени някога и в експлоатация.

Могъщият американски самолетоносач клас „Нимиц“

Десетте атомни самолетоносача „Нимиц“ , които служат на ВМС днес, са кръстени в чест на командващия Тихоокеанския флот на САЩ през Втората световна война и адмирал на флота Честър У. Нимиц. Всеки кораб е построен от Newport News Shipbuilding Company във Вирджиния, започвайки с USS Nimitz преди около половин век. През следващите три и повече десетилетия на вода са спускани и Дуайт Д. Айзенхауер, Карл Винсън, Теодор Рузвелт, Ейбрахам Линкълн, Джордж Вашингтон Джон К. Стенис, Хари С. Труман, Роналд Рейгън и Джордж Х. У. Буш.

Като водеща в света конструкция за „плаващо летище“, самолетоносачите Nimitz могат да носят около 60 самолета, включително разнообразие от самолети с неподвижни крила и въртящ се двигател с до 90 различни типа. Забележително е, че самолетоносачите Nimitz са оборудвани с парни катапулти, които позволяват на поддържащите самолети да кацат и излитат на по-късите им пилотски палуби. Както е обяснено от Popular Mechanics , „Парата се отклонява от котлите на кораба – парни котли, захранвани от ядрените реактори на кораба – и се подава по тръбопроводи точно под пилотската палуба, където се държи и е под налягане в специални резервоари.

Междувременно предната колесница на самолетоносач се товарят върху малка совалка с размерите на плоча. Когато самолетът е готов за излитане, парата внезапно се освобождава и с прилив на мощност ускорява совалката – и прикрепения към нея самолет – надолу по пилотската палуба до скорости за излитане.“ Докато парната катапулт осигурява впечатляваща скорост на излитане, по-новите наследници от клас Ford притежават по-усъвършенстваните електромагнитни системи за изстрелване на самолети (EMALS) за изстрелване на самолети. Докато обаче всички тези самолетоносачи не бъдат въведени в експлоатация, корабите на Нимиц ще продължат да доминират в моретата.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин , автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Anna Sobol Levy в IDC Herzliya в Израел. Тя е автор на статии в много издания, включително The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Можете да я следите в Twitter: @MayaCarlin. Карлин има над 1000 публикувани статии през последните няколко години по различни въпроси, свързани с отбраната.