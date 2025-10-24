SpaceX блокира хиляди Starlinks поради измамни схеми: Какво е известно

SpaceX на Илон Мъск блокира над 2500 терминала на Starlink, използвани от киберпрестъпни синдикати в Мианмар.Това съобщава CNN.

„Активно откриваме нарушения във всички страни, където Starlink оперира, и работим с правоприлагащите органи по целия свят. В Мианмар проактивно деактивирахме над 2500 комплекта Starlink близо до предполагаеми центрове за измами“, каза Лорън Драйер, вицепрезидент на SpaceX по бизнес операциите на Starlink, в публикация в X.

Всъщност, Мианмар е потопен в гражданска война след военния преврат през 2021 г. Хаосът и липсата на правителствен контрол превърнаха региона в огнище на киберпрестъпления. Измамни групи се възползват от политическия хаос и корупцията, за да създадат бази точно на тайландската граница.

Последните съвместни операции на Тайланд, САЩ и Китай вече доведоха до освобождаването на хиляди хора от тези центрове, но експертите подчертават, че мащабът на проблема остава огромен.

Как измамници са използвали Starlink

Разследването показа, че антените на спътниците Starlink са били активно използвани в така наречените „паркове за измами“ - комплекси, където хиляди хора, често жертви на трафик на хора, са били държани против волята си и принуждавани да участват в онлайн измами.

Според оценки на Австралийския институт за стратегическа политика, по границата между Тайланд и Мианмар се намират около 30 големи центъра, които печелят милиарди долари, като мамят инвеститори и потребители по целия свят.

Едно от най-известните подобни съоръжения е KK Park в град Мяуади, щат Карън. На снимките от мястото модерните сгради, спретнатите тревни площи и билбордовете изглеждат като бизнес парк. Но в действителност това е укрепен лагер, където хората са държани и принуждавани да работят по измамни схеми.

По време на скорошен рейд, военните в Мианмар откриха там над 2000 работници и десетки комплекти оборудване на Starlink.

Реакция на международната общност

САЩ изразяват опасения от повече от година, че Starlink се използва за престъпна дейност в региона, като Конгресът на САЩ дори започна разследване за евентуално участие на компанията в измамни мрежи.

Експертите казват, че макар блокирането на терминали да е важна стъпка, проблемът е много по-широк.

„Много хора все още остават в плен, а измамните схеми продължават да действат под закрилата на местните сили“, каза Джейсън Тауър, анализатор от Глобалната инициатива срещу транснационалната престъпност.