Тръмп оставя срещата с Путин за в бъдеще

Според американския президент разговорите им са добри, но в крайна сметка не водят до никъде

Си Дзинпин можело да играе ключова роля

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха световните информационни агенции.

“Отменихме срещата с президента Путин. Просто не ми се струваше правилно да се срещаме в този момент. Не ми се струваше, че ще постигнем резултата, който трябва да постигнем. И затова я отмених, но ще я оставим за в бъдеще”, посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Във вторник той заяви, че не иска “безсмислена среща” с Путин, което бе сигнал, че засега разговорите се отлагат, а причината бяха разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Само преди седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за уреждане на конфликта между Москва и Киев.

Въпреки изявлението на Тръмп, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон все още търси възможност за диалог с Москва, след като стана ясно и, че САЩ налагат санкции на руските петролни гиганти “Роснефт” и “Лукойл”.

Междувременно The Wall Street Journal съобщи, че администрацията на Тръмп е дала одобрение на Киев да използва ракети с дълъг обсег за удари по цели в Русия. Тръмп категорично отрече тази информация в съобщение в Truth Social, като заяви: “САЩ нямат нищо общо с тези ракети, откъдето и да идват, или с това, което Украйна прави с тях!”

Тръмп потвърди също, че САЩ не са предоставили на Украйна крилати ракети “Томахок”, защото украинските войници ще се нуждаят от минимум шест месеца, за да се научат да ги изстрелват. “Има огромна крива на обучение”, каза той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че вярва, че китайският президент Си Дзинпин може да играе ключова роля в убеждаването на руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна, преди срещата им следващата седмица в Южна Корея, съобщава AFP.

“Да, мисля. Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин... И със сигурност ще говорим за Русия и Украйна”, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, когато го попитаха дали Си може да убеди Путин да спре войната. Тръмп каза още, че ще се срещне със Си по време на предстоящото си пътуване до Азия, което ще включва и посещения в Малайзия и Япония.

“В Южна Корея ще се срещна с президента на Китай - Си. Можем да разрешим много от въпросите и съмненията си, както и огромните си предимства заедно”, добави той.

Тръмп определи отношенията си със Си като “много добри” и каза, че срещата им ще бъде “доста дълга”.

“Това, за което наистина ще говоря с него, е как да сложим край на войната между Русия и Украйна, дали чрез петрол, енергия или нещо друго. Мисля, че той ще бъде много отзивчив. Сега би искал - не съм сигурен, че е искал това в началото - сега би искал да види края на войната”, каза Тръмп.

Междувременно унгарският външен министър Петер Сийярто настоя, че срещата на върха все още може да се състои, след като разговаря с Рубио в сряда. САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от агенциите.

“Все още бихме се срещнали с руснаците. Винаги ще бъдем заинтересовани от диалог, стига да има възможност за постигане на мир”, каза той пред репортери.

Преди това САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании “Роснефт” и “Лукойл” и обявиха, че са готови да предприемат и още действия.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев пък заяви вчера, че решенията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени срещата на върха в Будапеща и да наложи санкции на руски петролни компании показват, че Вашингтон е “на бойната пътека” към Москва, предаде Ройтерс. “САЩ са наш враг, а техният словоохотлив “миротворец” вече е напълно на бойната пътека към Русия. Взетите решения са акт на война срещу Русия. И сега Тръмп напълно се е приравнил с лудата Европа”, написа в “Телеграм” Медведев.