Тръмп отмени срещата си с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отменил срещата със стопанина на Кремъл Владимир Путин, съобщиха световните информационни агенции.

"Отменихме срещата с президента Путин", посочи американският лидер в Белия дом в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Просто не ми се струваше правилно (да се срещаме в този момент). Не ми се струваше, че ще постигнем резултата, който трябва да постигнем. И затова я отмених, но ще я оставим за в бъдеще.", отбеляза Тръмп.

Във вторник той заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин, което бе сигнал, че засега разговорите се отлагат, а причината бяха разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Само преди седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за уреждане на конфликта между Москва и Киев.

Вчера, 22 октомври, руският заместник външен министър Сергей Рябков заяви, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости, че подготовката за среща между двамата лидери продължава.