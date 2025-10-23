Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance Чанпенг Жао

Помилването напълно заличава съдебното досие на Жао

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на криптоборсата Binance Чанпенг Жао, който беше осъден през 2023 г. за нарушения на законите срещу прането на пари. Жао излежа четиримесечна присъда през 2024 г.

Според изявление на Белия дом, администрацията на Джо Байдън е водила „война срещу криптоиндустрията“, която е „навредила на репутацията на САЩ като технологичен лидер“.

Помилването напълно заличава съдебното досие на Жао и може да отвори възможност за връщането на Binance на американския пазар. По информация на The Wall Street Journal, компанията е лобирала близо година за това решение и е подкрепяла криптопроекта на семейство Тръмп – World Liberty Financial.

Чанпенг Жао остава основен акционер в Binance, а според Financial Times криптоинвестициите на семейство Тръмп са донесли печалба от около 1 милиард долара.

Помилването се вписва в поредица от спорни решения на Тръмп, включително амнистии за участници в атаката срещу Капитолия и съкратена присъда за бившия конгресмен Джордж Сантос.