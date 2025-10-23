Доналд Тръмп обяви, че САЩ започват наземни операции срещу наркокартелите в Латинска Америка

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ засилват кампанията си срещу наркокартелите, които, по думите му, са обявили война на Съединените щати и сега са изправени пред ответни мерки.

Той нарече картелите "ИДИЛ на Западното полукълбо“ и заяви, че САЩ скоро ще преминат към провеждане на наземни операции срещу тях в Латинска Америка.

„Под ръководството на администрацията на Тръмп най-накрая започваме да третираме картелите като основната заплаха за националната сигурност, каквато те всъщност са. Картелите водят война срещу Америка и точно както обещах по време на кампанията, ние водим война срещу тях", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Той добави, че Съединените щати са недоволни от Венецуела и обвини Каракас, че залива страната му с нелегални мигранти и пратки с наркотици.

Президентът информира, че ще уведоми Конгреса за предстоящи „наземни“ удари срещу картели в Латинска Америка, като евентуално ще поиска разрешение за разширяването на тези операции.

President Trump Makes an Announcement, Oct. 23, 2025 https://t.co/MBY3EwqzpZ — The White House (@WhiteHouse) October 23, 2025

През август Доналд Тръмп издаде заповед, разрешаваща военни действия срещу латиноамерикански престъпни групировки като Синалоа, MS-13 и Трен де Арагуа, определени като чуждестранни терористични организации.

Преди обявеното предварително изказване на президента, Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) публикува видеоклип с участието на морската пехота. В надписа към видеото се казва, че в Карибския регион са разположени разнообразни сили от ВВС, ВМС и армията, „готови да изпълняват заповеди за борба с трафика на наркотици и да защитават страната“.