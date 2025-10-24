Тръмп: САЩ прекратиха търговските преговори с Канада

Канада се опитва безуспешно да постигне търговско споразумение със САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е прекратил търговските преговори с Отава, защото канадски служители са платили за реклама в САЩ, критикуваща митата.

„Фондация „Роналд Рейгън“ току-що съобщи, че Канада е измамно публикувала фалшива реклама на стойност 75 милиона долара, в която Роналд Рейгън говори негативно за митата. Те направиха това единствено, за да повлияят на Върховния съд и други съдилища“, написа американският президент в TruthSocial. „Митата са от решаващо значение за националната сигурност на САЩ и американската икономика. Поради тази злонамерена дейност всички търговски преговори с Канада вече са прекратени.”

Онтарио, основният индустриален регион на Канада, стартира рекламна кампания за отмяна на митата на Тръмп. Това включваше излъчване на реклами в американски медии с откъси от речта на Рейгън, критикуващи митата и защитаващи принципите на свободната търговия. Рейгън е смятан за един от най-уважаваните и успешни републикански президенти в Съединените щати. Според канадския телевизионен канал CTV, губернаторът на Онтарио Дъг Форд е възнамерявал да отпусне най-малко 75 милиона канадски долара (53,4 милиона долара) за кампанията.

Върховният съд на САЩ в момента разглежда законността на много от митата, наложени от Тръмп върху други страни, включително Канада. Очаква се съдебните заседания да започнат през ноември.

След като Отава и Вашингтон не успяха да постигнат търговско споразумение до 1 август, Тръмп издаде изпълнителна заповед, с която повиши митата върху редица канадски стоки, които не са обхванати от Споразумението за свободна търговия между Канада, Мексико и САЩ, от 25% на 35%. Канада се опитва безуспешно да постигне търговско споразумение със САЩ от няколко месеца. Междувременно митата върху канадската стомана и алуминий в момента са 50%.