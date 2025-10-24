САЩ стартират разследване срещу Китай по търговското споразумение

Съединените щати обявиха, че започват разследване по раздел 301, за да оценят дали Китай е изпълнил задълженията си по „Първата фаза“ на търговското споразумение и да определят възможни мерки в отговор, предава БНР.

Съобщението, публикувано на уебсайта на Службата на търговския представител на САЩ (USTR), потвърждава по-ранни информации и подробно описва процеса на преглед.

„В светлината на очевидното неспазване от страна на Китай на Икономическото и търговско споразумение от 15 януари 2020 г., USTR ще проучи дали правата на Съединените щати по споразумението са били нарушени“, се посочва в официалното съобщение. Службата ще покани обществеността да подаде коментари и ще организира изслушване през декември.

„Началото на това разследване демонстрира решимостта на администрацията на Тръмп да държи Китай отговорен за спазването на ангажиментите по споразумението от „Първа фаза“, като защитава американските фермери, животновъди, работници и новатори и установява по-реципрочни търговски отношения с Китай“, заяви ръководителят на USTR Джеймисън Гриър.