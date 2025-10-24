САЩ изпращат самолетоносача „Джералд Форд“ в Латинска Америка

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди самолетоносачът „Джералд Форд“ заедно с ескортиращите го военни кораби да бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ. Това обяви говорител на Пентагона, цитиран от Ройтерс.

С разполагането на групата на „Джералд Форд“ САЩ значително увеличават военноморското си присъствие в Латинска Америка, включително броя на войските и корабите в региона.

„Засиленото присъствие на американските сили в този район ще подобри способностите ни да откриваме, наблюдаваме и пресичаме незаконни действия, които заплашват безопасността и просперитета на Съединените щати и сигурността на Западното полукълбо“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Той не уточни точната дата, когато самолетоносачът ще бъде разположен в зоната.