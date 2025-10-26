Доналд Тръмп наложи нови мита на Канада заради ТВ реклама с Рейгън

Американският президент Доналд Тръмп обяви снощи, че увеличава митата за вноса на канадски стоки в САЩ с още 10 процента "над това, което те плащат сега".

В публикация в своята социална мрежа Truth Social той обясни действията си с това, което той нарече "измамна реклама", излъчвана по канадски телевизии. В нея има запис на покойния президент на САЩ Роналд Рейгън, който се изказва негативно за митата.

Според Тръмп, фондация „Рейгън“ е обвинила канадците в „измамно използване“ на аудио и видео на бившия президент без негово разрешение. Фондацията твърди, че видеото изопачава забележките на Рейгън относно тарифите, което е разгневило настоящия президент.

„Поради техните изкривявания и враждебни действия, повишавам тарифите за Канада с 10% над това, което плащат в момента“, написа Тръмп.

Това се случва само два дни, след като държавният глава прекрати търговските преговори с Отава.

Рекламата показва как Рейгън, който е републиканец, критикува митата върху чуждестранни стоки, като казва, че те са "икономическо бедствие" - водят до загуба на работни места и търговски войни.

Премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви по-рано тази седмица, че рекламата с антитарифно послание е привлякла вниманието на Доналд Тръмп.