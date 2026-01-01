Тръмп отлага митата върху мебели и кухненски шкафове – какво означава това за пазара

Още по темата: Доналд Тръмп наложи нови мита на Канада заради ТВ реклама с Рейгън 26.10.2025 10:51

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи увеличението на митата върху тапицирани мебели, кухненски шкафове и тоалетни шкафчета, като забави темпото на налагането на таксите, тъй като недоволството на избирателите от ценовите нива продължава да се засилва, съобщава Bloomberg.

Белият дом публикува информационен бюлетин за президентската прокламация в сряда късно вечерта, докато Тръмп бе домакин на новогодишно парти в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.

По-високите мита трябваше да влязат в сила в четвъртък,

но според информационния бюлетин сега ще влязат в сила на 1 януари 2027 г.

Съгласно прокламация от септември, Тръмп първоначално беше разпоредил митата върху „определени тапицирани дървени продукти“ да се увеличат от 25% на 30% на 1 януари, а тарифите върху кухненски шкафове и тоалетни шкафчета да се увеличат от 25% на 50%. Прокламацията му от сряда отложи тази мярка и съществуващата тарифа от 25% остава в сила, съобщи Белият дом.

САЩ „продължават да водят продуктивни преговори с търговските си партньори, за да разрешат въпросите, свързани с търговската реципрочност и националната сигурност по отношение на вноса на дървени изделия“, според информационния бюлетин, което предполага, че преговорите може да доведат до споразумения за по-нататъшно отлагане на новите такси.