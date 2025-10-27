Губернаторът на Калифорния потвърди, че обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, известен с критиките си към президента Доналд Тръмп, потвърди, че обмисля кандидатура за президент на САЩ през 2028 г., предаде ДПА.

На въпрос дали сериозно обмисля този ход, 58-годишният Нюсъм отговори пред CBS:

„В противен случай бих излъгал. Просто бих излъгал, а аз не мога да го направя“. Той подчерта, че Тръмп е „разрушителна сила“.

Нюсъм от месеци се противопоставя на Тръмп чрез съдебни дела, законопроекти и дори чрез пародиране на стила му в социалните медии. Сред действията му е завеждане на дело за възстановяване на контрола над Националната гвардия на Калифорния, приемане на закони за противодействие на федералната намеса и кампания за промяна на избирателните райони в щата, за да се противодейства на републиканските усилия в други части на страната.

Екипът на Нюсъм дори имитира стиловите особености на Тръмп в социалните мрежи, включително използването на главни букви и завършването на публикациите с „Благодарим ви за вниманието към тази тема“.