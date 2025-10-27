Доналд Тръмп: Путин трябва да прекрати войната, а не да тества ядрени ракети

Американският президент Доналд Тръмп определи като „неподходящо“ решението на руския му колега Владимир Путин да обяви успешно изпитание на ядрена крилата ракета „Буревестник“, пише АФП.

„Той трябва да сложи край на войната. Война, която трябваше да приключи за една седмица, скоро ще навлезе в четвъртата си година. Това трябва да направи, вместо да тества ракети“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на самолета „Еър форс едно“.

В неделя Путин обяви, че Русия е извършила успешно финално изпитание на ракетата „Буревестник“, която според него има „неограничен обсег“.

Тръмп, който обеща бързо да прекрати войната в Украйна след завръщането си в Белия дом през януари, коментира думите на Путин на фона на застоялите преговори между Москва и Киев, въпреки посредническите усилия на Вашингтон.