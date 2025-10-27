Доналд Тръмп обяви: Ще се кандидатира ли за вицепрезидент през 2028 година

Американският президент Доналд Тръмп официално отхвърли идеята да се яви като кандидат за вицепрезидент на изборите през 2028 г., въпреки предложенията на някои от неговите поддръжници. Те смятат, че този пост би му позволил да заобиколи ограничението за два мандата и да изкара трети мандат като президент, предаде Ройтерс.

„Ще ми бъде разрешено да направя това, но няма да го направя. Мисля, че е прекалено сладък пост“, коментира Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър форс 1“.

Откакто встъпи в длъжност, Тръмп се заиграва публично с идеята за трети мандат, а наскоро Белият дом раздава шапки с надпис „Тръмп 2028“.

Съгласно 22-рата поправка на Конституцията на САЩ, един президент не може да управлява повече от два мандата. Симпатизанти на Тръмп предложиха обаче да заеме поста вицепрезидент, като друг кандидат бъде избран за президент и след това се оттегли, позволявайки на Тръмп да се върне на върха. Политическите опоненти оспорват законността на този план.

„Много бих искал да го направя. Имам най-добрите резултати в проучванията на общественото мнение досега“, заяви Тръмп по отношение на евентуален трети мандат. На въпрос дали изключва възможността, той отговори: „Дали я изключвам? Вие ще кажете.“

Президентът похвали и вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, определяйки ги като „чудесни хора, които могат да се кандидатират за президентския пост“. „Мисля, че ако някога се явят в тандем като кандидатпрезидентска двойка, те ще бъдат непобедими“, добави той.