„Руски пропагандист“: Финансовият министър на Тръмп смъмри тв водещ, че цитира пратеника на Путин

Всичко, което правим, ще доведе Путин на масата за преговори, каза Скот Бесент за санкциите

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че специалният посланик на президента Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за директни инвестиции (РФПИ), Кирил Дмитриев, е „руски пропагандист“ и упрекна телевизионна водеща, че е цитирала негови изказвания.

Дмитриев беше на посещение в САЩ броени дни след като Белия дом наложи санкции срещу руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". Дмитриев даде интервюта за CNN и Fox News, в които увери, че руската икономика се укрепва въпреки американските петролни санкции и прогнозира, че те ще имат обратен ефект. "Само ще доведат до по-скъп бензин на американските бензиностанции“, каза Дмитриев.

Водещата на CBS News, интервюирайки на живо Скот Бесент, го попита кога точно Русия ще усети въздействието на американските санкции. Тя цитира и „пратеника на Путин“, който заяви по Fox News, че американските санкции няма да окажат влияние върху руската икономика, а само ще доведат до по-високи цени на горивата в САЩ.

Министърът на финансите я попита дали е било необходимо да цитира „руския пропагандист“ и заяви, че руската икономика има почти нулев растеж, така че санкциите биха могли "да ѝ нанесат удар".

„Мисля, че Русия вече усети въздействието. Виждаме, че Индия спря да купува руски петрол. Както и много китайски рафинерии... И освен това, Маргарет... наистина ли беше необходимо да цитирате руския пропагандист тук? Какво друго може да каже той? Колко ужасно е всичко всъщност и че това ще доведе Путин на масата за преговори? Руската икономика е военна икономика. Растежът ѝ е практически нулев, а инфлацията, по мое мнение, е над 20%. Всичко, което правим, ще доведе Путин на масата за преговори, защото руската икономика се захранва от петрол и ще можем да намалим значително тези приходи“, каза Бесент.

Нито руската, нито американската страна съобщиха за някакъв значителен напредък след посещението на Дмитриев, което се проведе няколко дни след като Доналд Тръмп отмени срещата на върха с Владимир Путин в Будапеща и наложи санкции.