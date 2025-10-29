Изненадващо: Сенатът на САЩ отмени митата на Тръмп срещу Бразилия

Решението беше прието с 52 гласа „за“ срещу 48 „против“

Сенатът на Съединените щати одобри резолюция за отмяна на митата, наложени от президента Доналд Тръмп върху Бразилияр съобщава БНР. Решението беше прието с 52 гласа „за“ срещу 48 „против“ и бележи рядък случай на двупартийно единство срещу тарифната политика на бившия президент.

Петима републикански сенатори — Ранд Пол, Том Тилис, Сюзън Колинс, Лиза Мурковски и бившият лидер на партията Мич Макконъл — се присъединиха към демократите в подкрепа на резолюцията.

Митата от 50%, наложени от Тръмп, бяха обвързани с обвинения срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, който според администрацията на САЩ е бил преследван от властите в Бразилия за предполагаем опит за преврат след изборното си поражение през 2022 г.

Решението на Сената е знак за нарастващото влияние на конгреса върху търговската политика и показва възможността за двупартийни съюзи по въпроси, които засягат международните отношения и икономическите интереси на САЩ.